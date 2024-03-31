Seçim sonuçları canlı ve anlık veriler: 31 Mart 2024: Yerel seçim sonuçları ve İstanbul, Ankara, İzmir il İl, ilçe ilçe canlı oy oranları
Seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimler için oy kullanma işlemi sona erdi. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla '' 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı ve partilerin oy oranları'' dakika dakika verilerle belli olmaya başladı. Türkiye belediye İl, ilçe belediye başkanlarını seçmek için sandık başına giderken sonuçlar ayrıntılı verilerle en doğru ve hızlı şekilde HABERTURK.COM'dan takip ediliyor. İşte en güncel ve hızlı verilerle takip edilebilecek seçim sonuçları canlı takip ekranı…
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Türkiye’de yerel seçimlerde oy verme işlemi tamamlanırken yerel seçim sonuçları canlı oy oranları takibi başladı. YSK tarafından seçim yasağının kaldırılmasıyla 81 ilde seçim sonucu son dakika verileriyle yayınlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm il ve ilçelerdeki yerel yöneticiler belirlenecek. İşte 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçim Sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları, büyükşehir, il ve ilçe canlı seçim sonuçları…
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YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024
31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçları, İstanbul, Ankara, İzmir ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak HABERTURK.COM adresinden takip edilebilecek.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00'da sona ermesinin ardından sayılmaya başlayacak.
YSK’nın saat 18.00'da seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları Haberturk’ de son durum olarak canlı ve anlık açıklanmaya başladı.
SEÇİM YASAĞI KALKTI!
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Değerli basın mensuplarımız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerinde sandık görevlilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca yayın yasağına riayet eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak yayın yasağını delen, sonuçlarına ilişkin veri girişlerinde bulunan yayın kanalları hakkında bulunlardan suç duyurusunda bulunacağız. Şu an itibariyle yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize teşekkür ediyoruz."
2024 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
2024 ANKARA SEÇİM SONUÇLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
2024 İZMİR SEÇİM SONUÇLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
TÜM İLLERİN 2024 SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024
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ÜLKE GENELİNDE, 206 BİN 845 SANDIK KURULDU
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA OYUNU KULLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile oyunu kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin icra edildiğini anımsatan Erdoğan, bugün de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni yapıldığını söyledi.
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2019 YILINDAKİ YEREL SEÇİMLER NASIL SONUÇLANMIŞTI?
2019 yerel seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 84,7 olarak gerçekleşmişti. Bir önceki yerel seçimde AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti Milet İttifakı adı altında seçime girmişti. Türkiye genelinde Cumhur ittifakı yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy almış, oyların partilere dağılımı ise şu şekilde olmuştu; AK Parti yüzde 38,86, CHP yüzde 27,48, İYİ Parti yüzde 7,17, MHP yüzde 6,55, HDP yüzde 4,15. Yerel seçimde AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı.
TÜRKİYE GENELİNDE OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla Türkiye genelinde sona erdi. Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı.
34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı.Doğu'daki 32 ilde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Bu illerde yaşayan vatandaşlar saat 16'ya kadar oylarını kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.
Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında gerçekleşti.
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