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        Haberler Gündem SEÇİM SONUÇLARI CANLI VE ANLIK SON DAKİKA VERİLER 2024: YSK CANLI İL İL SEÇİM SONUCU! İstanbul, Ankara, İzmir yerel seçim sonuçları ve il İl, ilçe ilçe canlı oy oranları scm04

        Seçim sonuçları canlı ve anlık veriler: 31 Mart 2024: Yerel seçim sonuçları ve İstanbul, Ankara, İzmir il İl, ilçe ilçe canlı oy oranları

        Seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimler için oy kullanma işlemi sona erdi. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla '' 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı ve partilerin oy oranları'' dakika dakika verilerle belli olmaya başladı. Türkiye belediye İl, ilçe belediye başkanlarını seçmek için sandık başına giderken sonuçlar ayrıntılı verilerle en doğru ve hızlı şekilde HABERTURK.COM'dan takip ediliyor. İşte en güncel ve hızlı verilerle takip edilebilecek seçim sonuçları canlı takip ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 18:53 Güncelleme: 31.03.2024 - 19:36
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