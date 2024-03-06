Seçim sandık görevlisi görev yeri sorgulama: 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar?
Türkiye, yerel seçimler kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Seçim günü, sandık görevlisi, sandık kurulu başkanı, bina sorumlusu olarak görev almak isteyenler, YSK takvimine göre Şubat ayının son haftasında başvurularını tamamladı. Seçim sandık görevlisi görev yerlerine e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilecek. Seçim öncesinde bir diğer merak edilen konu ise sandık görevlisi ücretleri oldu. Sandık görevlisi ücretleri hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte 2024 Seçim sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı...
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31 Mart yerel seçimleri öncesinde sandık görevlisi ücretleri gündemdeki yerini aldı. Başvurularını tamamlayan sandık görevlileri görev yeri için bekleyişe geçti. Sandık görevlileri, seçim günü oy verme işlemi ve oy sayımının denetlenmesi gibi kritik görevler üstlenmektedir. Peki, "2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar, sandık görevlisi görev yerleri belli oldu mu?" İşte 2024 sandık görevlisi ücretleri...
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SANDIK GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
31 Mart yerel seçimlerinde sandıklarda görev alacak memurları seçim işlemleri, YSK takvimine göre 23-24-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Seçimde sandık başında görev alacak memurlara ise görev kağıtları bağalı olduğu kurumca iletilmeye başladı. Görev kağıtlarında, memurun hangi okulda görevli olduğu yer alıyor.
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Görev kağıdını elde edemeyenler ise seçim görev yerlerini e-Devlet üzerindne görüntüleyebiliyor. E-devlet sayfasına TC kimlik numaraları ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra ‘Yurt içi seçim görevlendirme bilgisi sorgulama’ hizmeti kullanılacak.
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2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,
Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL
Sandık memurlarına 2.088 TL
Partili üyelere 1.044 TL
Bina sorumlularına 2.936 TL
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Sandık başkanı ve sandık memurunun ücretleri arasında yaklaşık 900 TL'lik fark dikkat çekiyor. Bu fark, sandık başkanının seçim sürecinin başından sonuna kadar sorumluluğun büyük kısmını üstlenmesine bağlanıyor. Bina sorumlusu ise sandık kurulunun çalışması için gerekli olan ortamın hazırlanmasından sorumlu olduğu için diğer görevlilerden daha yüksek bir ücret alıyor.