Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Seçim sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı: 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar, görev yerleri belli oldu mu?

        Seçim sandık görevlisi görev yeri sorgulama: 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar?

        Türkiye, yerel seçimler kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Seçim günü, sandık görevlisi, sandık kurulu başkanı, bina sorumlusu olarak görev almak isteyenler, YSK takvimine göre Şubat ayının son haftasında başvurularını tamamladı. Seçim sandık görevlisi görev yerlerine e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilecek. Seçim öncesinde bir diğer merak edilen konu ise sandık görevlisi ücretleri oldu. Sandık görevlisi ücretleri hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte 2024 Seçim sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 01:44 Güncelleme: 06.03.2024 - 01:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          31 Mart yerel seçimleri öncesinde sandık görevlisi ücretleri gündemdeki yerini aldı. Başvurularını tamamlayan sandık görevlileri görev yeri için bekleyişe geçti. Sandık görevlileri, seçim günü oy verme işlemi ve oy sayımının denetlenmesi gibi kritik görevler üstlenmektedir. Peki, "2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar, sandık görevlisi görev yerleri belli oldu mu?" İşte 2024 sandık görevlisi ücretleri...

        • 2

          SANDIK GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

          31 Mart yerel seçimlerinde sandıklarda görev alacak memurları seçim işlemleri, YSK takvimine göre 23-24-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Seçimde sandık başında görev alacak memurlara ise görev kağıtları bağalı olduğu kurumca iletilmeye başladı. Görev kağıtlarında, memurun hangi okulda görevli olduğu yer alıyor.

        • 3

          Görev kağıdını elde edemeyenler ise seçim görev yerlerini e-Devlet üzerindne görüntüleyebiliyor. E-devlet sayfasına TC kimlik numaraları ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra ‘Yurt içi seçim görevlendirme bilgisi sorgulama’ hizmeti kullanılacak.

          SANDIK GÖREVLİSİ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

        • 4

          2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

          31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,

          Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL

          Sandık memurlarına 2.088 TL

          Partili üyelere 1.044 TL

          Bina sorumlularına 2.936 TL

        • 5

          Sandık başkanı ve sandık memurunun ücretleri arasında yaklaşık 900 TL'lik fark dikkat çekiyor. Bu fark, sandık başkanının seçim sürecinin başından sonuna kadar sorumluluğun büyük kısmını üstlenmesine bağlanıyor. Bina sorumlusu ise sandık kurulunun çalışması için gerekli olan ortamın hazırlanmasından sorumlu olduğu için diğer görevlilerden daha yüksek bir ücret alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Münih çeyrek finali Kane ile aldı!
        Münih çeyrek finali Kane ile aldı!
        Biden'a göre, Gazze'de ateşkes anlaşması Hamas'a bağlı
        Biden'a göre, Gazze'de ateşkes anlaşması Hamas'a bağlı
        YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
        YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
        Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası
        Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası
        Almanya'dan 'dinleme' açıklaması
        Almanya'dan 'dinleme' açıklaması
        Çatıya çıkıp etrafa ateşe açan kişi yakalandı
        Çatıya çıkıp etrafa ateşe açan kişi yakalandı
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Habertürk Anasayfa