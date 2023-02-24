Seçim için öne çıkan tarih 14 Mayıs

Türkiye, depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da seçime hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de, depremden önce planlandığı gibi, seçimin 14 Mayıs'ta yapılması görüşü hakim. Hazırlıklar da buna göre yapılıyor; ancak kampanya sürecinde bazı değişiklikler olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, müzikli, şarkılı miting programları yerine deprem bölgesini sık sık ziyaret etmesi bekleniyor. Kalıcı konutları 1 yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verilirken, Erdoğan'ın da çalışmaları yerinde takip edeceği belirtiliyor.

23 Mart'ta Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ise iftar programlarına ağırlık verilecek. Erdoğan, ilk iftarını da depremzedelerle birlikte yapacak.

BEYANNAMEYE 'DEPREM' REVİZYONU

AK Parti'nin seçim vaatlerini içerecek beyannamesinin de deprem felaketinin arından revize edilmesi kararlaştırıldı. 6 ana başlık altında, 23 bölümden oluşacak beyannamede "afet" başlığının öne çıkması planlanırken, afetle mücadele ve kentsel dönüşüm konularında yapılacaklar da sıralanacak.

"Sağlıklı kentleşme önündeki zihinsel vesayetin yıkılması gerektiği" mesajı, bununla ilgili yeni bir yasal düzenleme vaadi de yer alacak.

AK PARTİ'DE TEKNİK TOPLANTI

Peki afet bölgesinde sandığa nasıl gidilecek, geçici olarak başka ile göç eden seçmen nasıl oy kullanacak?

Konuyla ilgili teknik çalışma başlatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti genel merkezinde teknik bir toplantı düzenlendi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) izleyeceği yol değerlendirilirken, deprem bölgelerinde nasıl oy kullanılacağı masaya yatırıldı.

70 İLDE DEPREMZEDE SANDIĞI

Edinilen bilgiye göre,, öncelikli olarak depremden etkilenen 11 ilde nüfus değişimi ve seçmen kütükleri belirlenecek. Nüfusa kayıtlı oldukları bölgelerden geçici olarak göç etmiş seçmenlerin, buldukları yerde oy kullanması, deprem bölgesinde barınmaya devam edenler için ise konteyner ve çadır kentlere sandık kurulması formülünün değerlendirildiği öğrenildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.