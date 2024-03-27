Seçim günü hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! 31 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu güncel olarak duyuruluyor. 31 Mart Seçim günü oy vermek için sandık başına gidecek olan vatandaşlar seçimde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. MGM'nin son değerlendirmelerine göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer illerde de güneşli bir hava etkili olacak. Habertürk Metoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'de seçim günü ülke genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. İşte 31 Mart seçim günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu
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Meteoroloji’nin hava durumu raporu yakından takip ediliyor. Seçim gününe kısa süre kala 31 Mart hava durumu tahminleri gelmeye başladı. 31 Mart Pazar seçim günü illerimizdeki hava sıcaklıkları çok değişmiyor. Peki seçim günü hava nasıl olacak? İşte 31 Mart 2024 yerel seçim günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu
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31 MART SEÇİM GÜNÜ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
Habertürk Metoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’in hava durumu tahminlerine göre; Türkiye’de hava bugünden itibaren ısınmaya başlıyor, hafta sonu sıcaklıklar özellikle güney bölgelerde yaz mevsimi değerlerine yükseliyor.
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SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
31 Mart Pazar seçim günü İstanbul az bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek. Pazar sabahı hava sıcaklığı 12°C, gün içinde ise 18°C’ye yükselecek.
Ankara’da hava sabah bulutlu, gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Başkentte sıcaklıklar erken saatlerde 10°C, gün içinde ise 22°C tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin 7 ila 10°C üstünde sıcak hava Ege’ye ve Akdeniz’e adeta yazı getiriyor. Pazar gününü İzmir 25°C, Antalya 27°C, Adana 30°C gibi sıcaklıklarda geçirecek.
Karadeniz’in batısı 25°C, orta ve doğu kesimleri 15 ila 20°C arasında seyredecek. Kuzey ve doğu bölgelerde de hava çoğunlukla güneşli, doğuda pazar sabahı erken çıkanları 0°C gibi soğuk bir hava karşılayacak. Ancak gün içinde Erzurum bile 17°C’ye kadar yükselecek.
Seçim günü ülke genelinde yağışın beklenmediği, yaz provası gibi hava koşullarıyla geçecek görünüyor.
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