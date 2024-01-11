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        Futbolcular ile yüz yüze gelecek! Seçil Erzan yarın tekrar hakim karşısında

        Milyonlarca liralık dolandırıcılık davasında ikinci duruşma yarın yapılacak. Spor dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı ileri sürülen Seçil Erzan tekrar hakim karşısına çıkacak. Erzan'ın duruşmada davanın müştekileri olan futbolcularla yüz yüze geleceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:12 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:12
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        Seçil Erzan tekrar hakim karşısına çıkıyor
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        Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan´ın da bulunduğu ve şikayetçi sayısının artmasıyla toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

        DHA'nın haberine göre İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cuma günü görülecek 2. duruşmada, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 7 sanık yer alıyor.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyor. İlk duruşmanın ardından soruşturmaları tamamlanan başka mağdurların da isimleri eklendi. İş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.

        ŞİKAYETÇİ ARTINCA CEZA İSTEMİ DE ARTTI

        Şikayetçi sayısının artmasıyla Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebine çıktı. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

        İLK DURUŞMADA 2 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        Davanın 20 Kasım 2023 tarihinde görülen ilk duruşmasında, toplam 11 şikayetçi ifade vermişti. Sabah başlayıp gece saatlerinde biten duruşmada, Seçil Erzan yaklaşık 3 saat süren savunma yapmıştı. Erzan ile birlikte diğer sanıklar da savunmalarını yapmıştı. Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tahliyesine, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

        SEMİH KAYA TANIK OLARAK DİNLENECEK

        Mahkeme ara kararında Semih Kaya, Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz, Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın tanık olarak dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetmişti, bu kişilerin yarın tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.

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        #son dakika
        #Seçil Erzan
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