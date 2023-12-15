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        Haberler Gündem Güncel Seçil Erzan olayı son dakika: Arda Turan'ın Seçil Erzan’dan istediği borç listesi ortaya çıktı - Güncel haberler

        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!

        Aralarında ünlü sporcuların da bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan Seçil Erzan'ın, Arda Turan için hazırladığı el yazılı para aldıklarının listesi soruşturma dosyasında çıktı. Seçil Erzan'ın o liste dışında el yazısıyla yazdığı bir başka borç listesi de dosyada yer aldı. İki listede de Fatih Terim'in ismi olması dikkat çekiyor. Bir listede Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in ismi de yer alıyor. Daha önce ortaya çıkan Arda Turan ile Seçil Erzan'ın ses kaydı dökümlerinde, Arda Turan, Seçil Erzan'dan para aldığı ve verdiği kişilerin listesi ısrarla hazırlayıp kendisine göndermesini istemişti

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 15.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:41
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        Arda Turan Seçil Erzan'dan liste istemişti... İşte o liste!
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        Birçok kişiye yüksek faizli fon vaat edip, on milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Denizbank eski Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, borç listesinde yeni bilgiler ortaya çıktı.

        KENDİ ELİYLE YAZDIĞI İKİ FARKLI BORÇ LİSTESİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın kimden ne kadar para aldığı, kime ne kadar para ödediği, birkaç borç listesi ortaya çıkmıştı. Ancak Seçil Erzan’ın kendi el yazısıyla yazdığı liste bilinmiyordu. Soruşturma dosyasında Seçil Erzan’ın kendi el yazısıyla yazdığı iki farklı borç listesi ortaya çıktı.

        ARDA TURAN LİSTE İSTEMİŞTİ

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        Daha önce yayınladığımız Arda Turan ile Seçil Erzan’ın ses kaydı yazışmalarında, Arda Turan Seçil Erzan’dan kimden ne kadar para alıp ne kadar ödediğine dair bir listeyi acil göndermesini istiyordu. Turan, Seçil Erzan’a, “100 kişi var mı” diye soruyordu? Erzan ise "Hayır bu kadar yok” diye cevap veriyordu. Seçil Erzan’ın işte Arda Turan için o listeyi hazırladığı, soruşturma dosyasında ortaya çıktı.

        FATİH TERİM VE FULYA TERİM İSİMLERİ

        Dava dosyasının klasörlerine giren, Erzan’ın el yazılı listesinde 35 ismin yer aldığı görülüyor. "Ödeme yapılmayanlar" diye küçük başlık atan Erzan’ın el yazılı listesinde, Fatih Terim ile eşi Fulya Terim’in isimleri de bulunuyor.

        TERİM ÇİFTİNİN İSMİNİN KARŞISINA SORU İŞARETİ

        Yalnız Terim çiftinin isimlerinin karşısına sadece soru işareti konulduğu dikkat çekiyor. Diğer listede yer alan isimlerin karşısında ise alınan meblağların yazıldığı görülüyor.

        FAZLA ALANLAR DA LİSTE

        Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Muslera’nın isimlerinin yer aldığı listede Ayhan Akman, Süleyman Aslan, Semih Kaya ve Fırat Özdemir’e fazladan para ödendiği de belirtiliyor.

        İKİNCİ EL YAZILI LİSTE

        Seçil Erzan verdiği ifadesinde, kimden ne kadar para aldığını ve kime ne kadar para verdiğini tuttuğu el yazılı notlarında yer aldığını belirtmişti. Dava dosyasında, Seçil Erzan tarafından yazılmış ikinci el yazılı liste de ortaya çıktı.

        FATİH TERİM’İN İSMİNİN KARŞISI BOŞ

        Seçil Erzan tarafından el yazısıyla yazılmış olan listede 30 kişinin ismi yer alıyor. Listenin ilk sırasında ünlü teknik direktör Fatih Terim’in ismi yer alıyor. Fatih Terim’in isminin karşısında herhangi bir rakam yazılmadığı görülüyor. Erzan, yazdığı listede ödeme yapmadığı bazı ünlü isimlerden aldığı paranın önüne eksi işareti koymuş. Örneğin Buse Terim -250, Arda Turan -7.500, Emre Çolak -3.000, Emre Belözoğlu -4.200 ve Muslera -500 gibi işaretlemiş.

        FAZLA ÖDEMELERE DE ARTI KOYDU

        Seçil Erzan'ın, bu listede fazla ödeme yaptığını iddia ettiği kişilerin önüne ise artı işareti koyduğu görülüyor. Örneğin Ayhan Akman’a +750, Semih Kaya’ya +2500, Fırat Özdemir’e +1000 diye yazmış. Erzan bu listede "Süleyman Aslan’a fazla verildi" diye not düşerken, diğer meblağların karşısına herhangi bir işaret koymadığı fark ediliyor.

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        #Seçil Erzan
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