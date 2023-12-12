Seçil Erzan olayında kim hangi gün bankaya gitti? Ne söyledi? - İş-Yaşam Haberleri

Seçil Erzan olayında kim hangi gün bankaya gitti? Ne söyledi? - İş-Yaşam Haberleri

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Habertürk’ün 12 Nisan’da yaptığı ilk haberle Türkiye’ye duyurduğu milyonlarca dolarlık vurgun dosyasının soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan teftiş raporunda, olayın patlak verdiği 7 Nisan 2023'te ve sonrasında, müştekilerle ilgili neler yaşandığına dair detaylı bilgiler yer aldı. Raporda; Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve diğer iş insanı müştekilerin banka ile nasıl ve ne zaman irtibata geçtikleri tek tek anlatıldı. İşte o detaylar...

İNCİ ÇEVİKER

“İnce Çeviker, 07.04.2023 tarihinde banka genel müdürlüğüne gelerek; Seçil Erzan’ı şikâyet dilekçeyle şikayet etmiştir. İnci Çeviker’in eşi Bülent Çeviker ise 11.04.2023 tarihinde Başsavcılık makamına ifade vermiştir.”

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VOLKAN BAHÇEKAPILI

“Volkan Bahçekapılı'nın, 07.04.2023 tarihinde bankanın Büyükdere Caddesi Şubesi'ne geldiği, şikâyetini şifahen ilettiği ve bu ifadenin bankaca tutanak altına alındığı belirtilmiştir. Tutanağa göre Volkan Bahçekapılı şikâyetinde, Seçil Erzan'ı uzun süredir tanıdığını ve arkadaş olduğunu, bu şahsa güvendiği için yatırım teklifini kabul ettiğini, 17.03.2023 tarihinde başka bankalardan çektiği iki parça halinde 1.400.000 USD, 1.492.000 USD ve 22.03.2023 tarihinde 400.000 USD olmak üzere toplam 3.292.000 USD parayı elden Seçil Erzan'a verdiğini, bu para ile fon alındığını ve kendisine evrak verildiğini beyan etmiştir. Volkan Bahçekapılı 25.04.2023 tarihinde Başsavcılığa ifade vermiştir.”

SAVCILIĞA İLK İKİ ŞİKAYET

Rapordaki detaylara göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilk şikayetin Denizbank ile iş insanı Atilla Baltaş tarafından yapıldığı belirtiliyor. 7 Nisan günü Denizbank, Cumhuriyet Başsavcılığı’na Seçil Erzan’a yurt dışına çıkma yasağı konulmasını talep ederek şikayetçi olurken, aynı gün iş insanı Atilla Baltaş, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Seçil Erzan hakkında dolandırıcılık şikayetinde bulundu. Raporun detayları şöyle devam ediyor:

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ATİLLA BALTAŞ

“Atilla Baltaş, 07.04.2023 tarihinde bankaya bir ihtarname göndermiştir. Atilla Baltaş'ın ayrıca 07.04.2023 tarihinde savcılığa da başvurduğu anlaşılmıştır. Söz konusu dilekçede ise, 14.11.2022 tarihinde 2.500.000 USD tutarında parayı Seçil Erzan'a teslim ettiğini, çantada GPS cihazı olduğu için Seçil Erzan'a verilen paranın en nihayetinde Semih Kaya isimli şahsa intikal ettiğinin tespit edildiği belirtilmiştir.”

BURHAN TAŞPOLAT VE EVRİM PINAR GÜZEL

“Burhan Taşpolat ve kızı Evrim Pınar Güzel, 07.04.2023 tarihinde Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'ne gelmiş ve iddialarını bir şikâyetname ile belirtmişlerdir.”

NURAY ŞENGÜLER

“Seçil Erzan hakkında bazı iddiaları olduğu istihbarat olunan Nuray Şengüler ile bağlantı kurularak bilgi alınmıştır. 11.04.2023 tarihinde başka bir görüşme yapıldığı, bu görüşmede Nuray Şengüler'in Seçil Erzan'a verdiği paralarla ilgili ilave ayrıntılar verdiği belirtilmiştir.”

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İBRAHİM KOCABALDIR

“İbrahim Kocabaldır, 07.04.2023 tarihinde Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'ne gelmiş ve Seçil Erzan hakkında şikâyette bulunmuştur.

NAZLI CAN

“08.04.2023 tarihinde bankayı arayan Nazlı Can adlı kişi; Seçil Erzan ile uzun süredir arkadaş olduğunu, 2019 yılında Seçil Erzan'ın, Fatih Terim ve Arda Turan’ın başı çektiği iyi bir yatırım fırsatı olduğunu söyleyerek kendisini ikna ettiğini, bu kapsamda önce kendi birikimini sonra yakın akraba ve çevresinin birikimlerini (toplam takriben 600.000-700.000 USD) Seçil Erzan'a verdiğini, gelinen noktada parasını geri alamadığını belirterek şikâyetçi olmuştur."

NURETTİN GÖZAÇAN

“08.04.2023 tarihinde iletişim kurulan Nurettin Gözaçan; Seçil Erzan'ı tanıdıklarını belirtmiş, bir toplantıda Seçil Erzan kendilerine Fatih Terim ve Arda Turan'ın da katıldığı bir fon yatırımından bahsetmiş ve ciddi bir kâr vaat etmiştir.”

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MELİS ÖZSÜT ŞENER

“Melis Özsüt Şener, 07.04.2023 tarihinde Banka Genel Müdürü Hakan Ateş'e, bir elektronik posta göndererek Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını iddia etmiştir. Bir gün sonra da kendisiyle ikinci görüşme yapıldı.”

FATİH TERİM 2 FUTBOLCUSUYLA GİTTİ

Seçil Erzan’ın olayının patlak vermesinin ardından Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun bankanın genel müdürlüğüne giderek yetkililerle görüştüğü belirtiliyordu. O yapılan görüşmenin detayları bankanın hazırladığı teftiş raporunda ortaya çıktı. O detaylar Arda Turan’la ilgili bölümde bahsedildi.

ARDA TURAN

“Arda Turan, beraberinde Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile 08.04.2023 tarihinde, Denizbank Genel Müdürlüğü'ne gelmiş ve Seçil Erzan'ı şikâyet etmiştir. Buna göre Seçil Erzan, Arda Turan'a fon satmış, bu işlemden 5 Ocak 2023 vadeli 13.000.000 USD alacak husule gelmiştir. Alacağın bir kısmını tahsil eden şikâyetçinin 7.500.000 USD alacağı bakidir. İfadeye göre işlemlerin tamamı, şube dışında nakit olarak gerçekleşmiştir. Arda Turan, kendisi dışında çok sayıda kişinin benzer işlemlerle mağdur olduğunu belirterek bazı isimleri içeren ve Seçil Erzan'ın el yazısı ile düzenlendiği belirtilen bir listeyi ibraz etmiştir.”

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“Banka incelemesi sonucunda Seçil Erzan'a elden verilen nakit paraların kaynağını oluşturabilecek çekilişlerin Arda Turan'ın kendi hesabından yapılmadığı, işlemlerin Arda Turan'ın erkek kardeşi Okan Turan ve kardeşinin hakim ortağı olduğu AOT İnşaat firması hesaplarından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Arda Turan Başsavcılık makamına 14.04.2023 tarihinde ifade vermiştir.

DENİZ GÜZEL

“Banka ile Deniz Güzel isimli müşteki arasında kurulan iletişimde anılan şahsın Seçil Erzan'ın yönlendirmesiyle, yatırım yapmak amacıyla Nazlı Can’ın hesabına tek seferde 125.000 USD gönderdiğini ve parasını geri alamadığı ifade edilmiştir.”

CÜNEYT DEMİR

“Cüneyt Demir ile kurulan iletişimde, Seçil Erzan ile çocukluk arkadaşı olduğu ve bir bilişim fonuna yatırım yapma teklifinde bulunduğunu, bu yatırım için Kapalıçarşı'dan 150.000 USD döviz alıp Seçil Erzan'a şubesinde teslim etmeyi teklif ettiğini ancak Seçil Erzan'ın isteği doğrultusunda 03.03.2023 tarihinde parayı Nazlı Can'ın da bulunduğu esnada Seçil Erzan'a teslim ettiğini belirtmiştir. Bu çerçevede parasını halen geri alamayan Cüneyt Demir'in şikâyetçi olduğu ifade edilmektedir.”

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MERT ZEYDANLI

“Banka yetkilileri Mert Zeydanlı ile 11.04.2023 tarihinde Genel Müdürlük binasında görüşmüştür. Müşteki Seçil Erzan'ın eski müşterisi olduğunu, ilk kez 27.01.2022 tarihinde Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu özel bir fonda yüksek getiri alabileceğini belirterek davette bulunmuştur.”

KEMAL TANIN YILMAZ VE MERVE YILMAZ

“Kemal Tanın Yılmaz ve eşi Merve Özer Yılmaz, Denizbank Banka Genel Müdürlük binasına, 11.04.2023 tarihinde gelerek ortak bir şikâyette bulunmuşlardır.”

MUSTAFA YILMAZ

“Mustafa Yılmaz'ın Kemal Tanın Yılmaz'ın babası ve Seçil Erzan'ın eniştesi olduğuna dair bilgi mevcuttur. Banka ile anılan müşteki arasında 11.04.2023 tarihinde bir görüşme yapılmıştır.”

ZEHRA NUR KARACA

“Banka, Zehra Nur Karaca'nın banka ile iletişim kurma talebini öğrenmiş ve telefonla bağlantı kurmuştur."

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NEBAHAT YILMAZ

“Seçil Erzan'ın teyzesidir ve banka ile 14.04.2023 tarihinde iletişim kurarak bir süre önce Seçil Erzan'a para verdiğini ancak geri alamadığını belirtmiştir. İfadede tutar ve tarih yoktur. Nebahat Yılmaz, 24.04.2023 tarihinde bankaya bir ihtarname de göndermiştir.”

SELÇUK İNAN

“Selçuk İnan, 11.04.2023 tarihinde banka ile kurduğu iletişimde Seçil Erzan'a toplam 3.580.000 USD para verdiğini, bunun karşılığında 1.650.000 USD aldığını, halen 1.930.000 USD alacağı olduğunu, kendisinin Seçil Erzan’a, Denizbank Şube Müdürü olduğu için güvendiğini, paraları elden vermiş olmakla beraber bankaya güvendiğini belirtmiştir. Anılan müşteki Seçil Erzan'a ne zaman hangi tutarda para verdiğine dair ayrıntı belirtmemektedir.”

NASTOR FERNANDO MUSLERA

“11.03.2023 tarihinde iletişim kurulmuş ve Nastor Fernando Muslera Seçil Erzan'a evinde 1.200.000 USD para verdiğini ancak bu paranın 700.000 USD kısmını alabildiğini ve 500.000 USD alacağının bulunduğunu ifade etmiştir. Anılan şahsın tercümanlığını yapan ve inceleme kapsamındaki bir başka şahıs olan Musa Mert Çetin, Denizbank'tan 500.000 USD, Ziraat Bankası'ndan ise 700.000 USD para çekip Seçil Erzan'ın evinde kendisine teslim ettiğini ve Seçil Erzan'ın kendisine Musa Mert Çetin vasıtasıyla 200.000 USD vermesi ile Ziraat Bankası'na Seçil Erzan'dan aldığı 500.000 USD'yi yatırması sonucunda kalan alacağımın 500.000 USD olduğunu belirtmiştir.”

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MUSA MERT ÇETİN

“Musa Mert Çetin 11.04.2023 tarihinde bankaya gelerek şikâyette bulunmuştur. Anılan şahıs kardeşinden aldığı 20.000 USD, Denizbank'tan çektiği 48.000 USD ve elinde bulundurduğu 7.000 USD'yi Seçil Erzan'a verdiğini, Denizbank'tan çektiği 48.000 USD'yi Seçil Erzan'a şube lokalinde teslim ettiğini ve elinde herhangi bir evrak bulunmadığını beyan etmiştir. Musa Mert Çetin para çekilişlerine dair dekontları ibraz edebilmektedir."

SEMİH KAYA

“Semih Kaya, 24.04.2023 tarihinde bankaya bir ihtarname çekmiştir. Söz konusu ihtarnamede Seçil Erzan'ın bankaya ait yüksek faizli özel bir fondan bahsettiğini, 2022 yılının Mayıs ayından itibaren muhtelif zamanlarda Seçil Erzan'a elden para teslim ettiğini, bu kapsamda Florya Şubesi'nden 1.200.000 USD nakit çekerek, Prag'ta bulunan hesabındaki 2.300.000 EUR parayı Levent Büyükdere Şubesi'ndeki hesabına göndererek, USD'ye çevirdiğini ve nakit çekerek Seçil Erzan'a şubedeki ofisinde teslim ettiğini, bu teslimatların banka veznesinden çekilen paraların Seçil Erzan'a odasında yapıldığını belirtmiştir. Semih Kaya sonuçta Seçil Erzan'a toplam 3.207.002 USD teslim ettiğini, Seçil Erzan'ın ise kendisine bu parayı faizlendirip ödeyeceğini belirten Denizbank antetli ve kaşeli bir evrak verdiğini ancak yatırdığını paraların kendisine geri verilmediğini beyan etmektedir.”

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FIRAT ÖZDEMİR

“24.04.2023 tarihinde bankaya ihtarname çekerek Galatasaray Spor Kulübü'ne mensup pek çok sporcunun menajeri olduğunu, Seçil Erzan'ı tanıdığını ve şüphelinin yüksek faizli bir fon oluşturarak kendisini de davet ettiğini, muhtelif tarihlerde 4.046.000 USD parayı Seçil Erzan'a elden teslim ettiğini ancak parasını alamadığını beyan etmiştir. Verdiği paralar karşılığında anılan şahsa 4.046.000 USD yerine 4.046.000.000 USD alacağı olduğunu belirten bir evrak verildiği ifade edilmektedir."

SEVGİL SİNİH

“Banka ile Sevgil Sinih arasında 17.04.2023 tarihinde iletişim kurulmuştur."

KAAN SİNİH

“19.04.2023 tarihinde Banka Genel Müdürlüğünde Kaan Sinih (Sevgil Sinih’in oğludur) ile iletişim kurulmuştur."

HÜSEYİN ELİGÜL (Zabıta memuru)

“Hüseyin Eligül, 24.04.2023 tarihinde bankaya bir ihtarname çekmiştir. Söz konusu ihtarnamede Hüseyin Eligül; Seçil Erzan'ın aile dostu olduğunu, Seçil Erzan'ın kendisini özel bankacılık adı altında bir fona yönlendirdiğini, 2015 sonu 2016 başından itibaren düzenli olarak fona yatırması için Florya Şubesi içinde müdür odasında elden para verdiğini, Seçil Erzan'ın 2021 yılından itibaren pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşını bahane göstererek daha fazla para aldığı, toplamda 500.000 USD alacağı olduğunu bildirmiştir.”

ERKAN ERGENE

“24.04.2023 tarihinde bankaya bir ihtarname çekmiş ve bu ihtarnamede; 2018 yılından beri Seçil Erzan'ı tanıdığını, kendisine yüksek kazançlı bir bankacılık programından bahsedildiğini, arabasının ve evinin satışından gelen paralar ile çektiği zirai krediyi Seçil Erzan'a verdiğini, kredi bedeli hariç parasının geri ödenmediğini belirtmiştir."