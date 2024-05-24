Seçil Erzan'ı taşıya cezaevi aracı kaza yaptı! Erzan midibüsle adliyeye getirildi

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Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davada yargılanan Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı. Ersan midibüsle Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

Yüksek kar getirili fon vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ı dava için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracı Büyükçekmece'de kaza yaptı.

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Olay Büyükçekmece Tem Otoyolu Hezarfan Havalimanı mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin lastiği bilinmeyen bir nedenle patladı. Lastiğin patladığı fark eden sürücü yol kenarında durdu. Bu sırada dolandırıcılıktan yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı, Çağlayan'a doğru hareket halindeydi. Lastikten kopan parçalar, Seçil Erzan'ı dava için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracının camına doğru savruldu. Çarpmanın etkisiyle cezaevi aracının camı kırılırken, araç durdu.

MİDİBÜSLE SEVK EDİLDİ Kazada ölen ya yaralanan olmazken, Seçil Erzan'ı adliyeye götürmek için olay yerine bir midibüs çağrıldı. Kısa süre sonra oraya gelen midibüse alınan tutuklu sanık Seçil Erzan adliyeye nakledildi. Seçil Erzan'ın midibüsü nakil edildiği anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası ön camında çatlak oluşan cezaevi aracı ise Silivri Cezaevine geri döndü.