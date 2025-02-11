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        Haberler Ekonomi Kripto Para SEC-Binance davasına 60 gün ara - Kripto Para Haberleri

        SEC-Binance davasına 60 gün ara

        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Binance arasındaki davada taraflar davanın 60 gün duraklatılması için başvuruda bulundu. Mahkeme bu başvuruyu kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:39
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        SEC-Binance davasına 60 gün ara
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        SEC ve Binance arasında ABD’de süregelen yargı sürecinde yaşanan yeni bir gelişme uyarınca, her iki kurum davalara 60 günlük ara verilmesi için ortak başvuru yaptı. ABD mahkemeleri dün gece geç saatlerde SEC ve Binance arasındaki yargı sürecinin duraklatılması yönündeki bu teklifi onayladı.

        Yapılan ortak başvuruda "21 Ocak 2025'te, SEC Başkan Vekili Mark T. Uyeda, SEC'in kripto varlıklar için bir düzenleyici çerçeve geliştirmesine yardımcı olmakla görevli bir 'kripto görev gücü' kurdu. Bu görev gücünün çalışmaları, davanın olası çözümünü etkileyebilir ve kolaylaştırabilir" ifadeleri yer aldı.

        Bir Binance sözcüsü bu karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "SEC Başkan Vekili Mark Uyeda'ya, ABD'de ve dünyada blockchain'in bu yeni, altın çağında dijital varlıkların doğru bir yasal çerçeveye ve düzenleyici mevzuata kavuşması için gösterdiği kararlı ve odaklı yaklaşım dolayısıyla minnettarız.

        SEC davasının her zaman temelsiz olduğunu savunmuştuk ve en büyük arzumuz bir an önce bu dayanaksız yasal süreci geride bırakarak Binance’i gerekli lisanslarla faaliyet gösteren dünyanın en güvenli ve güvenilir kripto varlık borsası olarak geliştirmeye devam etmek.”

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