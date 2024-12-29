Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sebzelerin besin değerlerini maksimize etmenin yolları: Haşlama mı buharda pişirme mi tercih edilmeli?

        Sebzelerin besin değerlerini maksimize etmenin yolları: Haşlama mı buharda pişirme mi tercih edilmeli?

        Sebzelerin sağlık deposu olduğunu hepimiz biliriz, ancak bu besin kaynağını maksimum şekilde değerlendirmek için hangi pişirme yöntemini tercih etmeliyiz? Buharda pişirme ve haşlama arasındaki farkları anlamak, hem besin değerlerini korumanızı hem de damak tadınıza hitap eden yemekler yapmanızı sağlayabilir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sebzeler, koruyucu bitkisel bilesenler, lif, vitamin ve mineraller gibi besin maddeleriyle doludur ve sağlığa olan faydaları yadsınamaz. Ancak, sebzeleri tüketmek kadar, pşiirme yöntemi de besin değerleri üzerinde önemli bir rol oynar. Buharda pişirme ve haşlama gibi yöntemler, sebzelerin besin içeriğini farklı oranlarda etkiler. İşte detaylar!

        • 2

          BUHARDA PİŞİRME NEDİR VE NEDEN DAHA BESLEYİCİDİR?

          Buharda pişirme, kaynayan sudan çıkan buharın yiyeceklerle buluşmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, yiyeceklerin suya batmadan pişmesini sağlar ve besinlerin kaybını en aza indirir.

        • 3

          Buharda pişirme için çoğu zaman delikli metal sepetler kullanılır. Araştırmalar, buharda pişirme yönteminin sebzelerdeki C vitamini, beta-karoten ve flavonoid antioksidanlar gibi suya karşı hassas besin maddelerini haşlamaya göre daha iyi koruduğunu göstermiştir.

        • 4

          Bir çalışma, özellikle havuç dışında kalan sebzelerde beta-karoten düzeylerinin artış gösterdiğini ve flavonoidlerin çoğunun buharda pişirme ile korunduğunu ortaya koymuştur

        • 5

          Araştırmalar, buharda pişirme yönteminin sebzelerdeki C vitamini, beta-karoten ve flavonoid antioksidanlar gibi suya karşı hassas besin maddelerini haşlamaya göre daha iyi koruduğunu göstermiştir.

        • 6

          Bir çalışma, özellikle havuç dışında kalan sebzelerde beta-karoten düzeylerinin artış gösterdiğini ve flavonoidlerin çoğunun buharda pişirme ile korunduğunu ortaya koymuştur. Dahası, sebzelerin beş dakikalık buharda pişirilmesi durumunda C vitamini kaybı %8,6-14,3 oranlarında olurken, bu oran haşlamada %40,4-54,6'ya kadar çıkmıştır.

        • 7

          HAŞLAMA YÖNTEMİNİN BESİN İÇERİĞİNE ETKİLERİ

          Haşlama, sebzelerin tamamen suya batırılarak pişirilmesiyle gerçekleşir. Ancak bu yöntem, suya hassas olan besinlerin kaybına neden olur. Araştırmalar, haşlamanın sebzelerdeki C vitamini, beta-karoten gibi fitokimyasalları önemli ölçülerde azalttığını göstermiştir.

        • 8

          Bazı durumlarda, haşlama beta-karoten düzeylerini artırabilir. Bunun nedeni, bitki duvarlarını yumuşatarak beta-karotenin daha erişilebilir hale gelmesini sağlamasıdır. Ancak, vitamin kaybını azaltmak için sebzelerin haşlama suyunun yemeklerde kullanılması önerilir.

        • 9

          TAT VE DOKU AÇISINDAN FARKLAR

          Tat ve doku tercihleri, bireysel farklılıklar gösterebilir. Buharda pişirilen sebzeler genellikle daha diri ve yoğun tada sahipken, haşlanan sebzeler daha yumuşak ve hafif tatsız olabilir.

        • 10

          Sebzeleri haşlamak yerine hafif buharda pişirmek, sebzelerin renklerini ve dokularını korumasına yardımcı olur. Örneğin, brokoliyi buharda pişirmenin haşlamaya göre daha kabul edilebilir tat ve doku sağladığı tespit edilmiştir.

        • 11

          BUHARDA SEBZE PİŞİRME İÇİN İPUÇLARI

          Buharda pişirme yöntemi, doğru uygulandığında sebzelerin besin değerlerini ve tatlarını korumanın en iyi yollarından biridir. Ancak sebzeleri aşırı pişirmemek çok önemlidir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        Ticaret Bakanlığı'ndan 3 günde 10 milyon TL'yi aşkın ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan 3 günde 10 milyon TL'yi aşkın ceza
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Habertürk Anasayfa