Şebnem Paker, Milas'a atandı
Eurovision Müzik Yarışması'nda üçüncülük elde eden Şebnem Paker, Milas'taki Kırcağız Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atandı
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Şebnem Paker, 1997'de, henüz 20 yaşındayken katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda üçüncü olarak ülkemize o zamana kadar alınan en iyi dereceyi getirmişti.
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MİLAS'A ATANDI
Daha sonra 2018'den itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Şebnem Paker, Milas'a atandı.
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Şimdilerde Soner Odabaş ile mutlu birlikteliğini sürdüren ve iki çocuk annesi olan Paker, Kırcağız Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak göreve başladı.
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ŞEBNEM PAKER HAKKINDA
20 Temmuz 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen Şebnem Paker, lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Gitar Bölümü'nde eğitim gören Paker, 1996'da Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümü'nü kazandı.
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Aynı yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkiye elemelerini 'Beşinci Mevsim' adlı parça ile kazanarak ülkeyi temsil etme hakkını elde eden Şebnem Paker, Oslo'daki yarışmada on ikinci oldu.
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1997'de ulusal elemelere Grup Etnik ile birlikte, müziği Levent Çoker'e, sözleri Mehtap Alnıtemiz'e ait olan 'Dinle' adlı parça ile katılarak yeniden birinci olan Paker, Dublin'de yapılan yarışmada ise üçüncü oldu.
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Şebnem Paker, ardından 1998'de TRT'nin düzenlediği ulusal finalde bir kez daha yarışarak her geçen sene Eurovision'da daha başarılı bir sonuç elde etme düşüncesini dile getirdi. Ancak 'Çal' isimli parçayla hedeflediği başarıyı elde edemeyerek, temsil etme hakkını kazanamadı. Jüriden en yüksek oyu alan Tarkan Tüzmen'in seslendirdiği 'Unutamazsın' adlı şarkıyla yarışmada Türkiye'yi temsil etti.