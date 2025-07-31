Şebinkarahisar'da tünelde motosiklet devrildi: 2 ölü
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, tünelde kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi
Şebinkarahisar'da motosikletin devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Eğribel Tüneli'nde Dereli yönüne giden Erdem Çatal (40) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplerce sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan yolcu Gökhan Tiryaki (34) ise kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.