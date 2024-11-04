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        Haberler Dünyadan Sean 'Diddy' Combs bir şehrin anahtarını daha kaybetti: Miami Beach'in sembolik anahtarını iade edecek - magazin haberleri

        Sean 'Diddy' Combs bir şehrin anahtarını daha kaybetti

        Seks ticareti suçlaması nedeniyle tutuklu bulunan dünyaca ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, tek tek sembolik şehir anahtarlarını kaybediyor. New York'un ardından şimdi de Miami Beach'in anahtarını iade etmek zorunda kalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 15:05 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:05
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        Seks ticaret, suçlaması nedeniyle tutuklu bulunan ve yargılanmayı bekleyen rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, Miami Beach anahtarını kaybetti. Florida eylatine bağlı Miami Beach şehrinin dokuz yıl önce Diddy'ye verilen sembolik anahtarının, hakkındaki cinsel saldırı ve şantaj suçlamaları sonrası ünlü rapçiden geri alınmasına karar verildi.

        Söz konusu hamle, geçen hafta Miami Beach Belediye Başkanı Steven Meiner ve şehir komisyonunun oybirliğiyle alınan kararı sonucu gerçekleşti. Ancak Meiner, kararı resmileştirecek imzayı henüz atmadı.

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        NEW YORK'UN ANAHTARINI İADE ETTİ

        2015 yılında, eski Belediye Başkanı Philip Levine, Revolt Müzik Konferansı sırasında şehrin sembolik anahtarını Combs'a takdim etmişti. O zamanlar müzikal yetenekleri ve Miami Beach'te Revolt Müzik Konferansı'nın kurulmasındaki katkısı nedeniyle ünlü şarkıcıya anahtar verilmişti.

        Sembolik anahtar, Combs'un eski sevgilisi olan Jennifer Lopez'in de aralarında bulunduğu başka Hollywood yıldızlarına da verilmişti.

        Birkaç ay önce Combs'tan New York'un da anahtarını şehre iade etmesi istendi. Belediye Başkanı Eric Adams'ın iade talebini içeren mektubu sonrası Combs, New York'un sembolik anahtarını geri verdi.

        Adams, ünlü şarkıcının mayıs ayında otel güvenlik kameralarında eski kız arkadaşı Cassie Ventura'yı dövdüğünü gösteren bir videonun ortaya çıkması ve bununla ilgili tartışmalar sonrası anahtarın geri alınmasını istedi.

        Combs'a 2006'da Chicago'nun da sembolik anahtarı verilmişti.

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        #Sean Diddy Combs
        #cinsel saldırı
        #seks ticareti
        #şehir anahtarı
        #şehrin anahtarı

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