Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Scott Wolf ve Kelley Wolf'un olaylı boşanması: Eşinin telefon numarasını ifşa etti - magazin haberleri

        Scott Wolf ve Kelley Wolf'un olaylı boşanması: Eşinin telefon numarasını ifşa etti

        21 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan oyuncu Scott Wolf ile Kelley Wolf, sonu karakolda ve mahkemede biten büyük bir çekişmenin içine girdi. Kelley Wolf'un, eşinin kişisel bilgilerini internette yayması, bardağı taşıran son damla oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 11:41 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olaylı boşanma: Telefonunu ifşa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Evlilikleri boyunca üç çocuk sahibi olan oyuncu Scott Wolf ile Kelley Wolf, 21 yıllık birlikteliklerini bitirirken büyük bir çekişme içine girdi. 2004'te evlenen Scott Wolf ile Kelley Wolf, haziran ayında ayrılmalarından beri karakol ve mahkeme salonu arasında gidip geliyor.

        Ayrı yaşayan çiftin şiddetli kavgalarının ardından Scott Wolf, saldırı suçundan gözaltına alınmış, sonrasında serbest bırakılsa da aynı davranışları sergilemeye devam edince başı polislerle derde girmekten kurtulamamıştı.

        Sosyal medya hesabından aylardır çocuklarını göremediğini açıklayan Kelley Wolf ise eski eşinden intikam almak için onun telefon numarası dâhil birtakım kişisel bilgilerini ifşa etti. Kişisel kimlik bilgilerinin elektronik ortamda ifşa edilmesiyle ilgili iki suçlamayla karşılaşan Kelley Wolf, tutuklanmasının ardından çıktığı mahkemede, hem eski eşine hem de üç çocuğuna yaklaşmaktan men edildi. 48 yaşındaki Kelley Wolf, iki günlük tutukluluğun ardından 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

        REKLAM

        Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan Kelley Wolf, artık eski eşi Scott Wolf ve çocuklarından en az 100 metre uzakta durmak zorunda. Bu yaşananların ardından çok büyük bir ihtimalle çocukları 16 yaşındaki Jackson, 12 yaşındaki Miller ve 11 yaşındaki Lucy’nin velayetini de kaybedeceği düşünülüyor.

        Mahkeme belgelerine göre, Kelley Wolf'un, Scott Wolf’un telefon numarasını sosyal medyadan paylaşması ve onu bu şekilde taciz ve tehlikeye açık hale getirmesi, uzaklaştırma cezası almasına yol açtı.

        Kelley Wolf 10 Eylül’de çıkacağı bir sonraki duruşmaya kadar alkol ve uyuşturucu kullanmadığını da resmi belgelerle hakime kanıtlamak zorunda olacak. Eski eşinin evinde kalan eşyalarını almak için eve girmesi de ancak ona eşlik eden polis memurlarıyla mümkün olacak.

        57 yaşındaki oyuncu Scott Wolf, bu süreçte üç çocuğunun velayetini tek başına üstlenmeye devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kelley Wolf
        #scott wolf
        #boşanma
        #Ayrılık

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karabük'te çıktı Kastamonu'ya ulaştı... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı!
        Karabük'te çıktı Kastamonu'ya ulaştı... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı!
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Habertürk Anasayfa