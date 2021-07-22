Schmidt sonuçtan memnun

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Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Schmidt, "Bizim için güzel bir akşam oldu. 1,5 yıl sonra taraftarımızın önünde maç oynadık. Onları mutlu ettik. Ev sahibi avantajımızı kullandık. İyi bir sonuç aldık. İlk yarı iyiydik. İkinci yarı daha iyi oynadık. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Motivasyonumuz yüksek. Kendimizi geliştirerek bunu başarmak istiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'ın beklediklerinden farklı bir anlayışla maça başladığının altını çizen Alman teknik adam, "Böyle oynayacaklarını beklemiyorduk. 4-3-3 oynayacaklarını düşünüyorduk. Sağ bekte sorun yaşayacaklarını biliyorduk. Kanatları ve boş alanları daha çok kullandık." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada attığı 3 golle galibiyette başrol üstlenen PSV'nin İsrailli oyuncusu Eran Zahavi de "Buraya kupalar kazanmak için geldim. Takımın kazanması daha önemli. Takım için her şeyi yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.