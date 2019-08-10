Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 1243. çekilişi ile birlikte belli oldu. 4 kez üst üste devreden Sayısal Loto'da ikramiye miktarı arttığı için heyecan da arttı. Alınan kara doğrultusunda Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki defa yapılıyor. Sayısal Loto'da devreden son ikramiye tutarı ise 6 milyon 522 bin lira. Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 8 - 11 - 12 - 41 - 45 - 49

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi Cumartesi günleri saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanıyor. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu akşamda Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı ve 8 milyon 864 bin liralık büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Sayısal Loto'nun diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 Bilen Kişi Sayısı 5. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 8.864.903,16 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 121 Kişi Başına Düşen İkramiye 7.746,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.196 Kişi Başına Düşen İkramiye 98,30 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 144.365 Kişi Başına Düşen İkramiye 12,95 TL

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO 7 AĞUSTOS SONUÇLARI: 11 - 16 - 24 - 33 - 38 - 49