23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ebebek’in her ay okuyucularıyla buluşturduğu Bebek dergisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında objektiflerini ünlü annelere çevirdi. Kendilerine çocuk olmak deyince neler hissettikleri sorulan ünlü anneler, aynı zamanda çocukluk anıları da ebebek röportajında okurlarla paylaştı.
'KIZIMLA OYNARKEN BAZEN TAVŞAN BAZEN KAPLAN OLUYORUM'
Kızı Nil'e baktığında kendi çocukluğunu gördüğünü söyleyen Seren Fosforoğlu, "Bana çok benziyor. Olgun ve yaşından büyük davranan bir çocuk. Sanatçı genleri ona da geçmiş sanırım. Beraber onun yazdığı tiyatro oyunlarını oynamak, yaratıcı drama yapmak en büyük keyfimiz. O hangi rolü verirse oynuyorum. Bazen onunla tavşan olup zıplıyor bazen kaplan olup kükrüyorum" dedi.
Çocukla çocuk olmanın kendi mizacımdan uzaklaşmayı ifade etmediğini kaydeden Gülhan Şen ise, "Ben kızım doğduktan sonra onunla hayat denen mucizeyi yeniden şaşkınlıkla, merakla ve heyecanla keşfetmeyi öğreniyorum. Her şeye bir bebeğin gözüyle bakabilme lütfunu yaşıyorum. Biz büyüklerin dünyasında çok sıradan ve ilgi çekici olmayan şeylerin onun için ne kadar şaşırtıcı deneyimler ve büyük zaferler olduğunu görmek günün her ama her anını büyüleyici kılıyor. Ruhumun nasıl zenginleştiğini anlatamam, çocukla çocuk olmak bu demek benim için artık, klasik anlamı değil" diye konuştu.
Çocukla çocuk olmak denince hissettiği tek şeyin eğlenmek olduğunu söyleyen İpek Yaylacıoğlu ise, "İçimizde hep var olan ama büyüdükçe bastırdığımız, düşünmeden, başkalarını umursamadan eğlenebilmek. Çocukluk arkadaşlarımla çeşit çeşit komik kostümler tasarlayıp hazırlanıp dışarı çıkıyorduk" ifadesini kullandı.
'İÇİMDEKİ ÇOCUK HEP YAŞIYOR'
Bir diğer ünlü isim Zeynep Beşerler ise, çocukla çocuk olmanın hayatında hala olan bir durum olduğunu kaydetti. Beşerler, "Sanırım pek büyüyememiş bir ruha sahip olmanın getirdiği özellikleri biraz taşıyorum. Anne olmama rağmen ailemin evinde en sevdiğim yemeklerin yapılması, her huysuzluğumun alttan alınması, annemin sürekli sırtımı kaşıması hala içimdeki çocuğu canlı tutuyor" dedi.
Akasya Asıltürkmen ise, "Çocuk olmak demek, umarsızca dut ağacına tırmanmak ve dalından şişene kadar dut yemektir" diye konuştu.
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