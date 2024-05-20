'Sayara', Cannes'da prömiyer yaptı

Yapımını ve uluslararası dağıtımını Inter Yapım’ın üstlendiği 'Sayara’nın yönetmen koltuğunda Can Evrenol oturdu. Evrenol tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda; Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar yer aldı.

Türkmenistanlı sessiz bir spor salonu temizlikçisi olan 'Sayara’nın kız kardeşinin, kontrolden çıkarak caniye dönüşen bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikâyesi, oldukça sert görüntülere sahne oluyor.