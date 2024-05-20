Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Sayara', Cannes'da prömiyer yaptı

        'Sayara', Cannes'da prömiyer yaptı

        Korku - suç ve aksiyon öğelerini bir arada barından 'Sayara', uluslararası prömiyerini Cannes Film Festivali 'Fantastic Gala' çerçevesinde yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cannes'da prömiyer yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapımını ve uluslararası dağıtımını Inter Yapım’ın üstlendiği 'Sayara’nın yönetmen koltuğunda Can Evrenol oturdu. Evrenol tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda; Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar yer aldı.

        Türkmenistanlı sessiz bir spor salonu temizlikçisi olan 'Sayara’nın kız kardeşinin, kontrolden çıkarak caniye dönüşen bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikâyesi, oldukça sert görüntülere sahne oluyor.

        'Sayara’nın Cannes'daki gösterimi, Inter Medya ekibi ve yönetmen - senarist Can Evrenol’un katılımıyla Cinema Olympia 3’te gerçekleştirildi.

        Gösterime pek çok farklı ülkeden festival konuğu katılım gösterirken bir çoğundan davet aldı. Dünya prömiyerini geçtiğimiz ay İstanbul Film Festivali’nde ‘Mayınlı Bölge’ kapsamında gerçekleştiren 'Sayara', Türkiye’de 21 Haziran'da vizyona girecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sayara

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Habertürk Anasayfa