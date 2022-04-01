Savaş mağduru yüzücülere Ciner'den yardım eli

Türkiye'ye kamp yapmak için gelen Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı, İstanbul'da hazırlıklarını sürdürürken Rusya, Ukrayna'ya askeri harekat başlattı. Ülkelerine dönemeyen takıma, Ciner Grubu yardım elini uzattı.

Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Beyoğlu tesislerinde kalan savaş mağduru yüzücüler burada konaklıyor ve çalışmalarını sürdürüyor. Konuya dair açıklamalar yapan Kiril Garasshenko, "Evet belki evimizde değiliz ancak burada da bütün imkanları sağladılar. Yaklaşık iki haftadır buradaki kampüste kalıyoruz" dedi.

Diğer bir milli yüzücü Dutchenko Nikita da Ukrayna şampiyonasına hazırlanmak için burada çalıştığını belirtti.

Takımın antrenörü İrina Pavelyeva ise "İki sporcumuzun göz engeli var. Dördünün ise serebral palsi tanısı var. Dolayısıyla duruş ve hareket bozukluğu yaşıyorlar. Antrenmanlarımızı burada yapıyoruz" ifadelerini kullandı.