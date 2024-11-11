Satıcılara finansman kolaylığı

“KOBİ Kredisi Pazar Yeri” programı ile Trendyol, Fibabanka ve VakıfBank ile gerçekleştirilen iş birliğini sürdürdüğünü duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, program ile KOBİ’lere yüksek avantajlı finansman sağlama imkanı sunulduğu vurgulanıyor.

REKLAM advertisement1

Kampanya kapsamında Trendyol satıcıları, 11-13 Kasım arasında Fibabanka ve VakıfBank’ın sağlayacağı Flash Days seçeneği ile %1,79’luk kredi faiz oranı üzerinden nakit ihtiyacının karşılayabilecek. Satıcılar yine Kasım ayının bu tarihler dışında kalan kısmında da Trendyol iş birliğine özel belirlenen kampanyalı ve avantajlı oranlardan faydalanabilecek.

ŞUBEYE GİTMEDEN MÜŞTERİ OLMA “KOBİ Kredisi Pazar Yeri” programı kapsamında ayrıca Trendyol satıcıları, satıcı paneli üzerinden saniyeler içinde kredi limitlerini öğrenebiliyorlar. Ayrıca, şubeye gitmelerine gerek kalmadan iş birliği kapsamındaki bankaların müşterisi olabiliyor ve avantajlı ticari kredilerden yararlanarak ihtiyaçları olan finansmana uçtan uca dijital olarak ulaşabiliyor.