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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları haberimizde yer alıyor.

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (IS:SASA) hisseleri 9,99% veya 1,700 yükselerek 18,710 seviyesi ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. Bera Holding A.Ş. (IS:BERA) hisseleri 9,93% veya 1,330 değer kazanarak 14,720 seviyesi ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (IS:PETKM) hisseleri 8,92% veya 0,380 artışla 4,640 seviyesi ile 52 haftanın en yükseğine çıktı.

BORSADA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 18,71 17,01 9,99 Petkim 4,64 4,26 8,92 Doğan Holding 2,86 2,65 7,92 Ford Otosan 122,30 115,30 6,07 Akiş GMYO 3,84 3,65 5,21 Yataş 12,71 12,14 4,70 Karel Elektronik 20,26 19,36 4,65 Türk Traktör 145,50 140,20 3,78 Doğuş Otomotiv 28,18 27,16 3,76 Türk Telekom 7,88 7,66 2,87 Gübre Fabrikaları 51,10 49,82 2,57 MLP Sağlık 19,87 19,40 2,42 Enerjisa Enerji 11,00 10,77 2,14 Alarko Holding 6,89 6,75 2,07 Mavi Giyim 49,50 48,58 1,89 Halk GMYO 3,34 3,28 1,83 Bursa Çimento 9,20 9,04 1,77 Aksigorta 8,14 8,01 1,62 Ege Endüstri 1.746,00 1.720,10 1,51 Tüpraş 93,60 92,30 1,41