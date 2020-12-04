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SASA hisseleri tüm zamanların en yükseğine çıktı

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (IS:SASA) hisseleri 9,99% veya 1,700 yükselerek 18,710 seviyesi ile tüm zamanların en yükseğine çıktı

04.12.2020 - 20:39 | Güncelleme: ABONE OL
SASA hisseleri tüm zamanların en yükseğine çıktı
AA / HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları haberimizde yer alıyor.

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (IS:SASA) hisseleri 9,99% veya 1,700 yükselerek 18,710 seviyesi ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. Bera Holding A.Ş. (IS:BERA) hisseleri 9,93% veya 1,330 değer kazanarak 14,720 seviyesi ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (IS:PETKM) hisseleri 8,92% veya 0,380 artışla 4,640 seviyesi ile 52 haftanın en yükseğine çıktı.

BORSADA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester18,7117,019,99
Petkim4,644,268,92
Doğan Holding2,862,657,92
Ford Otosan122,30115,306,07
Akiş GMYO3,843,655,21
Yataş12,7112,144,70
Karel Elektronik20,2619,364,65
Türk Traktör145,50140,203,78
Doğuş Otomotiv28,1827,163,76
Türk Telekom7,887,662,87
Gübre Fabrikaları51,1049,822,57
MLP Sağlık19,8719,402,42
Enerjisa Enerji11,0010,772,14
Alarko Holding6,896,752,07
Mavi Giyim49,5048,581,89
Halk GMYO3,343,281,83
Bursa Çimento9,209,041,77
Aksigorta8,148,011,62
Ege Endüstri1.746,001.720,101,51
Tüpraş93,6092,301,41

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