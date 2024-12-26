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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Partizan'ın guardlarını kontrol etmeliyiz - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Partizan'ın guardlarını kontrol etmeliyiz

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'de oynayacakları Partizan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Litvanyalı çalıştırıcı, "Onları kontrol etmek için gerçekten iyi bir guard oyununa ihtiyacımız var. 40 dakika boyunca konsantre olmamız ve özellikle guardlarını kontrol etmemiz gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:52 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:52
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        "Partizan'ın guardlarını kontrol etmeliyiz"
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        THY EuroLeague'in 18. haftasında 27 Aralık Cuma günü (yarın) deplasmanda Sırbistan'ın Partizan ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, çok zor bir atmosferde mücadele edeceklerini belirtti.

        Deneyimli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada, Partizan'ın iyi bir takım olduğunu belirterek, "Gerçekten iyi oynayan bir rakiple karşı karşıyayız. Oradaki atmosfer muhtemelen dünyanın en iyilerinden biri. Onları kontrol etmek için gerçekten iyi bir guard oyununa ihtiyacımız var. 40 dakika boyunca konsantre olmamız ve özellikle guardlarını kontrol etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        COLSON: HÜCUMUMUZA VE SAVUNMAMIZA ODAKLANIYORUZ

        Sarı-lacivertli basketbolcu Bonzie Colson ise "Partizan çok yetenekli bir takım. Şu anda gerçekten iyi oynuyorlar. Ama bizim hazırlıklarımız daha önemli. Prensiplerimize, hücumumuza, savunmamıza odaklanıyoruz ve daha iyi olmaya çalışıyoruz. Hazırlanmak için birkaç günümüz vardı. İyi ilerliyoruz ve sadece bunu sahada kanıtlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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