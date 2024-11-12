Sarunas Jasikevicius: İnanılmaz performansı vardı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Bayern Münih'i 87-76 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maça çok motive olduklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicus, galibiyetten dolayı oyunculara ve taraftarlara teşekkür etti.

REKLAM advertisement1

Özellikle taraftarların İstanbul trafiğine rağmen tribünleri doldurmasına değinen Jasikevicius, şunları kaydetti: "Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederim. Özellikle taraftarlar salı akşamı İstanbul trafiğine rağmen tüm salonu doldurdu. Çok güzel bir maç izleme fırsatı buldular. Bayern Münih iyi bir takım ve güzel oynadılar. Durdurulması zor bir takım ancak biz maça çok motive geldik. Bu motivasyon sebebiyle ilk çeyreğe iyi başlayamadık. İkinci çeyrekte ise daha iyiydik. Daha sonra Nigel'ın inanılmaz performansı vardı. Çok güzel bir galibiyet oldu."

HERBERT: SAVUNMA HATALARIMIZ CANIMIZI YAKTI Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert, savunmada fazlasıyla hata yaptıklarını belirtti. Maça iyi başladıklarını vurgulayan tecrübeli başantrenör, "İlk çeyreğe çok iyi başladık ama bunu ikinci çeyreğe taşıyamadık. Kolay basketler yedik. Bu maçın olumlu yanı çok iyi savaştık ve mücadele ettik. İkinci ve üçüncü çeyrekte savunma hatalarımız canımızı yaktı." diye konuştu.