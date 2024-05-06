Saruhan Hünel ameliyata alındı
Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Saruhan Hünel'in ameliyata alındığı öğrenildi
Giriş: 06.05.2024 - 10:13 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:13
Saruhan Hünel, Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Saruhan Hünel - Aslı Hünel
Ünlü oyuncunun kardeşi Aslı Hünel; "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle" dedi.
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