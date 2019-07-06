Sarkozy ile eşi Carla Bruni, ünlü dergi Paris Match'in son sayısının kapağında yer aldı. Ancak kapak fotoğrafında 1.65 metre boyundaki Sarkozy, 1.75 metre boyundaki Bruni'den uzun görünüyordu.

Tepkiler üzerine dergi, Sarkozy'nin altına bir basamak yerleştirildiğini itiraf etti. Sosyal medya kullanıcıları ise, derginin fotoğrafına çizim yaparak alay etti.

Sarkozy, görevi sırasındayken de boyunu gizlemek için topuklu ayakkabılar giyiyor ve konuşma yaptığı kürsülere basamak koyduruyordu.