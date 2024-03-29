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İstanbul Bahçelievler'deki iki gün önce hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş ve yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset bulunmuştu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, elleri arkadan bağlanmış ve bıçakla öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Bayraktar cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fotoğraf: DHA ÖNCE KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Olaydan sonra harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Bayraktar’ın cesedinin bulunduğu iş yerini işlettiği belirlenen 22 yaşındaki Batın D. , gözaltına alındı. Batın D.’nin ifadesinde, Mustafa Bayraktar’ın annesine sarkıntılık ettiğini iddia ederek cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti. REKLAM

Fotoğraf: DHA ANNE DE GÖZALTINA ALINDI Katil zanlısı, Bayraktar’ı bıçakladıktan sonra cesedi varile koyarak iş yerini ateşe verdiğini anlattı. İfadenin ardından polis ekipleri, kendisine sarkıntılık ettiği iddia edilen anne Hasret D.’yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili güvenlik kamerası çalışmalarında, Mustafa Bayraktar’ın bir araçla iş yerine geldiği belirlendi. İncelemede Bayraktar’ın kullandığı aracın Emircan K. adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Emircan K. de gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.