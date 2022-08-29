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Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ne zaman başlayacak? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?

Yaz sezonunun sonuna yaklaşırken sevilen televizyon programlarının başlangıç tarihleri merak ediliyor. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğuyla devam eden Şarkılar Bizi Söyler'in sevenleri, programın başlangıç tarihini araştırıyorlar. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? işte program hakkında merak edilenler...

29.08.2022 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • 53. bölümüyle beraber sezon finaline giren Şarkılar Bizi Söyler programı yaz sonuna doğru tekrar gündemde. Yeni sezon tarihini merak eden sevenleri heyecanla beklenen o tarihi araştırmaya başladılar. Sunuculuğu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın üstlendiği Kanal D'nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon için gün sayıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ne zaman başlayacak? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberin detayları...

  • ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

    Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Şarkılar Bizi Söyler'in yeni sezonu ile Eylül ayının ilk veya ikinci hafta sonunda ekrana gelmesi bekleniyor.

  • ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

    Kanal D ekranlarında yayılnanan müzik programı her hafta Cumartesi akşamı ekrana geliyordu. Bu sezon da gününün veya saatinin değiştirildiğine dair bir bilgi bulunmamakta. 

  • ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SON KONUKLARI KİMLERDİ? 

    Şarkılar Bizi Söyler'in 53. bölümü ve sezon finaline konuk olan sanatçılar Türk Müziği'nin güçlü sesi Ebru Yaşar ve başarılı oyuncu Celil Nalçakan olmuştu. Ayrıca müzik dünyasında “Kirpi” lakabıyla tanınan klarnetin usta ismi Bülent Altınbaş muhteşem performanslarıyla Şarkılar Bizi Söyler'e damga vurmuştu.

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