53. bölümüyle beraber sezon finaline giren Şarkılar Bizi Söyler programı yaz sonuna doğru tekrar gündemde. Yeni sezon tarihini merak eden sevenleri heyecanla beklenen o tarihi araştırmaya başladılar. Sunuculuğu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın üstlendiği Kanal D'nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon için gün sayıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ne zaman başlayacak? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberin detayları...