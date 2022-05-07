Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in 47.bölüm konukları merak konusu oldu. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler seyircilere keyifli anlar yaşatacak. 7 Mayıs akşamı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu.