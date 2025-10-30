Şarkıcılarda cumhuriyet konseri

Ferhat Göçer, Cumhuriyetin 102. yıldönümünü iki özel konserle kutladı. Sanatçı, 28 Ekim’de İzmir Gündoğdu Meydanı’nda, 29 Ekim’de ise İstanbul Ataşehir’de sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Binlerce kişinin alanları doldurduğu konserlerde Göçer, sevilen şarkılarının yanı sıra seslendirdiği İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı gibi eserlerle dinleyicilere Cumhuriyet coşkusunu hissettirdi. İzmir ve İstanbul, iki gece üst üste, marşlarla ve bayraklarla kırmızı-beyaza büründü.

Ferhat Göçer, 10'uncu Yıl Marşı’nı '100. Yıl Marşı' olarak yeniden yorumlayarak dinleyicilerine sürpriz yaptı: Çıktık açık alınla 100 yılda her savaştan, 100 yılda tam 100 milyon genç yarattık her yaştan…

Sahnede Cumhuriyet mesajını paylaşan Göçer, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı: “Nice yüzyıllara benim güzel Cumhuriyetim… Şartlar ne olursa olsun; yaşadığımız coğrafya ve dünyanın içinden geçtiği süreç ne kadar zorlu olursa olsun, radikal sapkınların ve onların çıkar eylemlerinin tuzaklarına düşmeden, Cumhuriyetimizin değerlerine el ele, hep birlikte, sabırla tek yürek sahip çıktığımızda güzel günler göreceğiz dostlar. Nice yüzyıllara…”

REKLAM Zuhal Olcay, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Beşiktaş Meydanı'nda sahnedeydi. Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan Beşiktaş'taki etkinliklerle de kutlandı. Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Zuhal Olcay, İBB Kent Orkestrası'yla birlikte Beşiktaş Meydanı'nda sahnedeydi. Derya Uluğ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Lüleburgaz'da sahne aldı. Ay - yıldızlı bayrağımızı temsilen yıldızlarla süslü tulumuyla sahnede çok şık görünen Uluğ, rekor bir katılımla gerçekleşen konserde 20 bin kişiyle buluştu. Başarılı sanatçı bayramı sevenleriyle birlikte coşkuyla kutladı. Emre Altuğ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya - Kemer'de sahne aldı. Geceye özel hazırlanan ay-yıldızlı ceketiyle dikkat çeken Altuğ, Cumhuriyet Bayramı'nı alanı dolduran binlerce kişiyle beraber kutladı.

Nükhet Duru, Cumhuriyet Bayramı konserini Ankara'da Türk Eğitim Derneği’nin Cumhuriyet Balosu’nda verdi. Duru, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve eşi Bilge Hanım’ın ev sahipliğinde gerçekleşen, 'The Great Gatsby' temalı, gecede izleyenleri 1930’lara götürdü. Sanatçı, Başkentlilere çok özel bir Cumhuriyet coşkusu yaşattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve pek çok bürokratın katıldığı geceden elde edilen gelirle bine yakın öğrenciye burs katkısı sağlandı. Koray Avcı, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen bayram konserinde Cumhuriyet Meydanı’nda sahneye çıktı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konser, Cumhuriyet coşkusunu müzikle birleştirdi. Kırmızı - beyaz bayraklarla dolan meydanda, Atatürk’ün izinde birlik ve gurur dolu anlar yaşandı. Koray Avcı, sahneye siyah takım ve boynuna taktığı kırmızı şalla çıkarak Cumhuriyet temalı geceye anlam kattı. Konserin sonunda binlerce kişi, “İzmir Marşı”na hep bir ağızdan eşlik etti. Koray Avcı; “Cumhuriyetimizin 102'nci yılında, Atamızın emanetine sahip çıkan bu güzel kalabalığın karşısında olmak tarifsiz bir gurur. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” dedi.