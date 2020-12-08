"DEPRESYONDA DEĞİLİM"

Şarkıcı, bir paylaşımda daha bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Hayır sevgilimden ayrılmadım. Şükür bir sağlık problemim de yok. Evet çok mutluyum ve isteyerek yaptım. Hayır depresyona girmedim, tam tersi çok mutlu ve sağlıklıyım.