Yarın seninle sırt sırta verip yola çıkma zamanı. Bugünleri de mi görecektik? Yazılmış işte, şükürler olsun. O kadar hazırım ki seninle yuva sahibi olmaya. İlk defa bir konser sonrasi tatlı bir telaş, biraz tedirginlik ve inanılmaz bir heyecanla dönüyorum İstanbul'a. Yolumuz hep bir olsun. Bu da burada kalsın.