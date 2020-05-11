Şark Forumu Başkanı Hanfer: "Koronavirüs, dünyayı Türkiye'nin lehine değiştirecek"

Yabancı Medya Birliğinin davetiyle video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Hanfer, Kovid-19 sonrası yaşanacak muhtemel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
"Koronavirüs dünyayı ve geleceği Türkiye'nin lehine bölgesel olarak değiştirecektir." diyen Hanfer, "Bölgesel güçlerde bir değişim var. Amerika kuvvetlerini geri çekiyor, bu da bölge için iyi ve faydalı bir durum. Türkiye bundan yararlanacaktır, çünkü İran'dan farklı yaklaşımlara sahip. Ayrıca siyasi güçlerden yararlanabilecek bir taktikle çalışıyor ve bir devlet gibi davranıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin askeri imkanlarını geliştirmeye başladığına dikkati çeken Hanfer, "Türkiye, makul sayılabilecek derecede teknolojiye dayanarak ve yüksek teknolojiye sahip olma çabalarıyla ekonomik imkanlarını da geliştirdi. Türkiye'nin durumu gayet iyi. Bölgesel bir çekişmede yararlananlardan biri olacaktır." ifadelerini kullandı.
Hanfer, Libya'da devam eden olaylar ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükümetine desteğine dair ise "Yalnızca Arap Baharını korumak saikiyle değil, Libya'ya girmek Türkiye'nin çıkarınadır. Bu da müdahalenin siyasi olgunluk göstergelerinden biridir." dedi.
- Kovid-19'un etkileri 10-20 yıl sonra görülebilecek
Dünyanın, sonuçları 10-20 yıl sonra ortaya çıkacak koronavirüs kaynaklı değişimlere tanık olduğunu savunan Hanfer, bu anlamda küresel güç olarak ABD'nin gerilediğini, Çin'in de yükselişe geçtiğini dile getirdi.
Hanfer, Rusya ile Çin arasında orta ölçekte bir ittifak öngörüsünde bulunarak gelecekte yeni İpek Yolu Projesi'nde anlaşmazlıkların çıkacağı iddiasında bulundu.
Mevcut krizin geçen yüzyılın başından bugüne kadar süren savaşın bir parçası olduğuna dikkati çeken Hanfer, "Şu an ekonomi zor bir aşamadan geçiyor. Herkes bir durgunluk aşamasına ulaşılmasından endişe duyuyor ancak konuşmuyor. Yaşananlar tıpkı, 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcındaki 1939'da olanlar gibi. Tüm dünya büyük bir durgunluğa doğru hızla ilerliyor." diye konuştu.
Şark Forumu, Orta Doğu halkları arasında demokrasi, diyalog ve iletişim değerlerinin kökleşmesi hedefiyle 2012 yılında kurulan uluslararası bir kurumdur. Forum ayrıca, deneyim paylaşımı, siyasi bilincin geliştirilmesi üzerinden ekonomik olarak gelişmeyi ve siyasi yönden istikrarlı bir gelecek kurulmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
,Hamdi Yıldız
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