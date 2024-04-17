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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer’de, taksi şoförünü öldürdükten sonra aracını gasbeden şüpheli gözaltına alındı - En Son Haberler

        Sarıyer’de, taksi şoförünü öldürdükten sonra aracını gasbeden şüpheli gözaltına alındı

        İstanbul'un Boğaziçi'nde bulunan ilçesi Sarıyer'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, aracı gasp edildikten sonra bıçaklanarak yol kenarına atıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonda şüpheliyi gasbettiği takside yakaladı, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.04.2024 - 23:32 Güncelleme: 18.04.2024 - 00:18
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        Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı
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        Sarıyer’de, taksi şoförünü öldürdükten sonra aracını gasbeden İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta, ticari taksiden yola atılan Yaşar Yanıkyürek'ün öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, zanlının kaçış istikametinde yaptığı inlemede, bahse konu ticari taksinin Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde olduğunu belirledi.

        Harekete geçen ekipler, şüpheliyi gasbettiği takside yakaladı, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulundu.

        Zanlının İran uyruklu Y.B.G. olduğu öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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        Bugün, Sarıyer’de taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten cansız bedeni yola atılmıştı. Aracını gasbeden şüpheli olay yerinden kaçmış, polisin arama çalışması sürüyordu.

        NE OLMUŞTU?

        Sarıyer'de taksi Yaşar Yanıkyürek, aracı gasp edildikten sonra bıçaklanarak yol kenarına atıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yanıkyürek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekipleri Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay saat 16.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Pamuk Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, beş yerinden bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni hareket halindeki otomobilden yola atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 5 yerinden bıçaklanan Yaşar Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yanıkyürek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        MESLEKTAŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ

        Öldürülen Yaşar Yanıkyürek'in bir grup meslektaşı Göztepe Köprüsü'nde bir araya geldi.

        Grup adına açıklama yapan Osman Balıkçı, Ataşehir'den taksiye binen bir kişinin Sarıyer tarafında meslektaşları Yanıkyürek'i bıçaklayarak katlettiğini, üzücü haberi aldıktan sonra taksici camiası olarak tepki amacıyla toplandıklarını ifade etti.

        Balıkçı, senelerdir gece çalıştıklarını dile getirerek, "Burada bütün arkadaşlarımız evlerine ekmek parası götürmek için sabaha kadar çalışıyor ve hiçbir güvencemiz yok. Bugün de gördük ki bu kadar basit bir şekilde, üstelik gündüz vakti bir ağabeyimizi kaybettik. Yaşar ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu ancak bu ne ilk ne de son olacak gibi duruyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz; bugün bir ağabeyimizi daha kaybettik. Bunların yaşanmaması için yetkilileri de artık göreve bekliyoruz." dedi.

        Balıkçı ve beraberindekiler, daha sonra seslerini duyurmak için ticari araçlarla Göztepe Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru hareket etti.

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