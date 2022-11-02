TIR'ın altında kalan kuryeden acı haber!

DHA

Sarıyer'de kavşaktan döndüğü sırada iddiaya göre yanından geçmeye çalıştığı TIR'ın altında kalan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi, Maslak Ayazağa Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli kurye Ayhan Yıldırım (41) kavşak dönüş yapan Şerif B.'nin kullandığı TIR'ın yanından geçmek istedi. Yıldırım, motosikletiyle TIR'ın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Yıldırım'ın cansı bedeni Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, TIR şoförü Şerif B.'nin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ferhat Yüksel kazayı, "Kamyon sağ taraftan tam kafayı vermiş şekilde dönüyordu. Motorlu arkadaş bir anda önünden yoluna devam etmek isterken kamyonun altına girdi. Gerçekten üzücü bir durum. Bizim burada her gün gördüğümüz olay, önlem alınması gerekiyor. Pandemi sürecinde bu motorcu arkadaşlar da çoğaldılar. Sağdan giriyorlar, soldan giriyorlar. İnşallah buna bir önlem alınır" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.



