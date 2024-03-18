Sarıyer'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Sarıyer’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mazlum A. (35) olay yerinde hayatını kaybetti, Umut K. (33) yaralandı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin güvenlik şeridiyle çevirdiği bölgede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.