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        Haberler Gündem İstanbul Sarıyer açıklarında yaralı gemi personeline kurtarma operasyonu

        Sarıyer açıklarında yaralı gemi personeline kurtarma operasyonu

        Sarıyer açıklarında demirleyen MD Marina isimli gemiden yaralı personel için Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından kurtarma operasyonu düzenlendi. Yaralı Bayram Göl, vinç yardımı ile Kıyı Emniyeti'nin botuna aktarılarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 23:25 Güncelleme: 18.11.2023 - 23:25
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        Yaralı gemi personeli kurtarıldı
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        Karadeniz açıklarında seyreden MD Marina isimli geminin makina bölümünde görev yaptığı öğrenilen kaynakçı Bayram Göl, sabah saatlerinde merdivenden düşerek kolunu kırdı.

        Yaralı Bayram Göl'ün hastaneye nakli için hava ambulansı istendi ancak hava muhalefeti nedeniyle bu müdahale gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine gemi geri dönerek Sarıyer açıklarında demirledi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler, gemiden gelen çağrı üzerine harekete geçti.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı Bayram Göl, gemideki vinç yardımı ile Kıyı Emniyeti'nin botuna aktarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının gemiden taşındığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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        #sarıyer
        #Bayram Göl
        #haberler
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