Sarımsaklı köfte nasıl yapılır? MasterChef sarımsaklı köfte tarifi nedir?

SARIMSAKLI KÖFTE NASIL YAPILIR?

Bulgur, irmik, yumurta, salça, kimyon ve tuzu geniş bir tepsiye alın, ardından bir bardak ılık suyu ekleyip çiğ köfteyi yoğurur gibi karıştırın. Azar azar su ekleyerek yaklaşık 15 dakika yoğurun.

Daha sonra unu ve biraz suyu ekleyip orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Hamur, tutarlı bir macun gibi olmalıdır.Elde ettiğiniz hamurdan minik toplar yapın ve bu topları un serpilmiş bir tepsiye dizin. Her topun ortasına hafifçe bastırarak şekil verin. Hazırladığınız köfteleri bol kaynar tuzlu suya atın ve yüksek ateşte kaynayana kadar bekleyin. Kaynadıktan sonra 3-5 dakika haşlayın ve sonra süzün. Servis kabına alın ve üzerlerine domates sosunu dökün.

Domates sosu için, zeytinyağı ve rendelenmiş sarımsağı bir tencereye alın ve biraz kavurun. Ardından salçayı ekleyip birkaç dakika çevirin. Üzerine domates, karabiber ve tuz ekleyin, sonra sos kıvamına gelene kadar pişirin.

Hazırladığınız domates sosunu köftelerin üzerine dökün, fazla karıştırmadan nazikçe harmanlayın. Son olarak kıyılmış maydanozu serpin ve servis edin. Afiyet olsun!