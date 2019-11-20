20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şarık Tara kimdir? sorusu 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 4. sırada yer almasıyla birlikte gündeme geldi. Türkiye'nin sayılı iş insanları arasında yer alan Şarık Tara, 2018 yılında tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetmişti. Şarık Tara'nın hayatından detaylar haberimizde.
ŞARIK TARA'NIN HAYATI
Şarık Tara, 22 Nisan 1930'da Üsküp'te doğdu. 1944'de ailesinin de geldiği Türkiye’de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamlayan Tara, 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Tara, mezuniyetinden sonra 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik'in kocası Sadi Gülçelik ile ismi "enişte" ve "kayınbirader" sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan ENKA Kolektif Şirketini kurdu.
ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, Forbes Türkiye'nin 2018 yılında hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2,5 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almıştı.
ŞARIK TARA'NIN HASTALIĞI NEYDİ?
Şarık Tara 28 Haziran 2018 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Tara'nın vefatının ardından doktorların yaptığı yazılı açıklamada, Tara'nın kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
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