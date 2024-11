Sarıgöl'e otogar, konut ve sulama göleti

Her hafta gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunları yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu hafta iki ilçe ziyareti birden gerçekleştirdi.

Akhisar ilçesinin ardından Sarıgöl ilçesine ziyarette bulunan Başkan Zeyrek, Sarıgöl'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, CHP İlçe Başkanı Nuri Sarı ve meclis üyeleri de katıldı.

Muhtarlarla buluşmayı çok önemsediğini ifade eden Başkan Ferdi Zeyrek, sorunları paylaşarak birlikte çözmek istediklerini belirterek, "31 Mart'tan sonra herkesin bizden bir beklentisi vardı. Sizlerin beklentileri de mahallenizin sorunlarının çözülmesiydi. Ben hep şunu söyledim. Bizim harcadığımız para kendi cebimizin parası değil. Hepimizin vergileriyle devletimizin bize emanet ettiği paradır. Biz bu parayı harcarken sizlere de soracağız. Sarıgöl'ü güzelleştirmek için ilk olarak nereden başlayalım. Mahallelerimizin sorunları nedir, bu sorunları yerinde görerek, birlikte çözebilmek için bu masalardayız. Seçimde her haftanın bir gününü bir ilçede geçireceğim diye söz vermiştim. Dün Akhisar'daydım bugün Sarıgöl'deyim. Yarını da Demirci, Gördes, Köprübaşı üç ilçede geçireceğim. Bunun bir nedeni var, sorunu yerinde görmek ve çözümü üretebilmek için her hafta bir ilçeyi ziyaret ediyorum" dedi.

"BANA GELEN MUHTAR, KENDİSİ İÇİN BİR ŞEY İSTEMEZ"

Muhtarlara her zaman kapısının açık olduğunu ifade eden Başkan Zeyrek, "Ben biliyorum ki bana gelen muhtar, kendisi için bir şey istemez. Mahallesi için ister. Ben bunu bildiğim için de sizlere randevu yok. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz" diye konuştu.

Manisa'da 1.5 milyon kişilik bir aile olduklarının altını çizen Başkan Zeyrek, "Biz devletin emanet ettiği her kuruşun hesabını verir, her kuruşunu da Manisa'mız için harcayacağız. Belediyenin sitesinden her ay nereye, ne harcamışız hepsini kuruşuna kadar yayınlıyoruz. İşte bizim şeffaflığımız budur."