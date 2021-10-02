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İş Bankası, finans sektöründeki yenilikçi projeleri ve pazarlama başarılarını ödüllendirmek üzere düzenlenen Sardis Ödülleri’nde, “İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu” ile büyük ödüle layık görüldü. Yapılan açıklamaya göre, banka, ayrıca, “Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu”, “Yılın Finansal Teknolojileri En Yenilikçi Kullanan Kuruluşu”, “Yılın En Sorumlu Finansal Kuruluşu” ödüllerinin de sahibi oldu.

Sardis Ödülleri’nde İş Bankası sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, finansal teknolojiler, girişimcilik, yapay zeka alanlarında hayata geçirdiği yenilikçi projelerle 4 büyük ödül, 8 Altın Sardis, 5 Gümüş Sardis olmak üzere toplam 17 ödül aldı. Ödül törenine İş Bankası Genel Müdür Yardımcıları Yalçın Sezen ve Ebru Özşuca katıldı.

Törende konuşan Yalçın Sezen, "İş Bankası’nda ‘iki elli’ organizasyon dediğimiz bir anlayışa sahibiz. Bir elimizle bugünün gereklerini, bilanço sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Diğer elimizle ise geleceğe yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem bugünü hem de geleceği birlikte yönetiyoruz. Biz bu anlayışı uzun zamandır sürdürüyoruz. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun bizim geleceğe yönelik yaptığımız çalışmalar durmuyor, durmayacak. Sardis’te aldığımız ödülleri, bu anlayışımızın güzel bir sonucu ve doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi olarak görüyorum" dedi.

'FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 23 MİLYON TL'YE ULAŞTI'

Ebru Özşuca da törendeki konuşmasında, ekonomik hayatta kadınların daha fazla değer yaratmasının önünü açmak, kadınların istihdam ve yönetimde daha fazla söz sahibi olmalarına imkân verecek araştırmaları desteklemek üzere hayata geçirdikleri ve Sardis tarafından büyük ödüle layık görülen “İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu”na ilişkin olarak, "Kuruluşundan bu yana kadınların ekonomideki yerini destekleyen bir anlayışla hareket eden bankamızda, fırsat eşitliği kurumsal kültürümüzün temelini oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) benimseyen bir kurumuz ve kadınların işgücüne katılmaları, yönetimde söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Fona ilk yatırımı 10 milyon TL ile biz yaptık. Çok kısa sürede 1.200 yatırımcının Fon’a katılması ve fon büyüklüğünün bugün 23 milyon TL’ye ulaşması, kadınlara fırsat eşitliği sağlayan şirketlerin desteklenmesi amacında bizi ayrıca umutlandırdı" dedi.

Verilen bilgiye göre, kadınların iş yaşamına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı “İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu”, Bankanın iştiraki İş Portföy Yönetimi A.Ş. ve Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliğiyle, 2021 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yatırımcılara sunuldu. İstihdamda kadınlara daha çok ve eşitlikçi bir şekilde yer açan, kadınların yönetimde söz sahibi olmasını önemseyen şirketlerin yurt içi ortaklık paylarına yatırım yapan fondan elde edilen gelirin yarısının KOÇ-KAM ile yapılacak araştırmalara ve bursiyerlere aktarılması; böylelikle kadın araştırmalarının geliştirilmesi ve kadın liderliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.