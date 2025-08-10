Habertürk
        Haberler Dünyadan Sarah Michelle Gellar efsane rolüne 22 yıl sonra döndü

        Sarah Michelle Gellar efsane rolüne 22 yıl sonra döndü

        Bir döneme damga vuran 'Vampir Avcısı Buffy' (Buffy the Vampire Slayer) dizisi yeniden çekiliyor. Sarah Michelle Gellar, onu üne kavuşturan rolünü 22 yıl sonra yeniden canlandırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 14:53 Güncelleme: 10.08.2025 - 14:58
        1990’ların sonuna ve 2000’lerin başına damga vuran, ülkemizde de büyük hayran kitlesi kazanan 'Vampir Avcısı Buffy' (Buffy the Vampire Slayer) dizisi 22 yıl sonra dönüyor.

        Dizinin meraklılarını sevindiren bu haberin ardından çekimler hızla başladı. Başrol oyuncusu Sarah Michelle Gellar da sette ilk kez göründü.

        Yakın dostlarıyla birlikte vampirleri yakalayan Buffy Summers karakterini canlandıran Gellar, dünya çapında şöhret kazandığı rolünü yıllar sonra yeniden canlandırıyor.

        Kırmızı mini elbisesiyle kamera karşısına geçen 48 yaşındaki oyuncu, yıllara meydan okuyan haliyle büyük beğeni topladı. Hayranları yıllar sonra bile değişmemiş gördükleri oyuncuya övgüler yağdırdı.

        1997’de Buffy Summers rolüyle ilk kez ekranlara geldiğinde henüz 20 yaşında olan Gellar, 2003’e kadar süren diziyle ününü dünyaya ulaştırdı.

        Gellar daha sonra 'I Know What You Did Last Summer'(1997), 'Scream 2' (1997), 'Cruel Intentions' (1999) ve 'Scooby-Doo' (2002) gibi filmlerle Hollywood’daki yerini daha da sağlamlaştırdı. Gellar, sevilen dizi 'Dexter’ın yeniden çevriminde de başrol oynadı.

        #Sarah Michelle Gellar
        #Vampir Avcısı Buffy

