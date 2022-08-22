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Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi - Magazin haberleri

Sarah Hyland ve Wells Adams evlendi

Rol aldığı 'Modern Family' dizisiyle tanınan Sarah Hyland, 3 yıl önce nişanlandığı oyuncu Wells Adams ile Kaliforniya Santa Barbara'da evlendi

22.08.2022 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2017'den beri aşk yaşayan oyuncu Sarah Hyland ve Wells Adams, 3 yıl önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. 

  • Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle düğün planlarını defalarca kez iptal etmek zorunda kalan çift, bu bekleyişin ardından geçtiğimiz hafta sonu Kaliforniya Santa Barbara'da evlendi.

  • EKİP TOPLANDI

    Üstelik bu düğün, 2020 yılında final yapan 'Modern Family' dizisinin kadrosunu da yeniden bir araya getirdi. Bir başka deyişle bu düğün için "ekip toplandı."

  • Sarah Hyland ile Wells Adams'ın, bir üzüm bağındaki açık hava düğününe; Sofia Vergara, Ariel Winter, Nolan Gould ve Jesse Tyler Ferguson olmak üzere 'Modern Family' dizisinin yıldızları ve kamera arkasındaki bazı görevliler katıldı. Bir anlamda bu düğün, ekip için de bir yeniden buluşma fırsatı oldu.

  • 'B PLANI' HAZIRDI

    Aslına bakılırsa Sarap Hyland ile Wells Adams, 2020 yılının Ağustos ayında evlenmeyi planlamıştı. Fakat koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle tören ertelenmişti. Çift, People Dergisi'ne verdikleri bir röportajda 2022'de evlenmelerinin kesin olduğunu belirtmişti. Hyland ve Adams, hatta bir kez daha iptal olmaması için bir 'B planı' bile geliştirdiklerini anlatmışlardı. Buna göre eğer yine pandemi nedeniyle kısıtlamalar sürseydi çift, Las Vegas'ta ya da başka bir yerdeki nikah dairesinde sakin bir şekilde evleneceklerdi. Fakat önlemler kalkınca buna gerek kalmadı. Saray Hyland ve Wells Adams, 150 kişinin katıldığı bir açık hava töreniyle hayatlarını birleştirdi.

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