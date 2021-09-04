Kadınların fotoğrafını çekiyordu! Mahalleli fark etti!

İHA

İstanbul'da, dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt ilçesindeki Doğan Araslı Bulvarı üzerinde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, durakta otobüs bekleyen iki kadın yanlarına yaklaşan O.Ç isimli şahsın hareketlerinden rahatsız oldu.

KADINLAR BAĞIRMAYA BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre daha sonra uzaklaşmaya çalışan kadınlar kendilerinin fotoğraflarının çekildiğini fark edip bağırmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar şüpheliyi önce yakaladı daha sonra darp etti.

TELEFONUNDAN BİRÇOK FOTOĞRAF ÇIKTI

Elinden cep telefonu alınan O.Ç’nin fotoğraf galerisinde bir birinden farklı çok sayıda kadın fotoğrafı olduğu görüldü. Vatandaşlar darp ettikleri şahsı, yakında bulunan polis merkezine teslim ettiler.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Emniyetteki işlemlerin ardından O.Ç adliyeye sevk edildi. Yaşanan anlar ise tacize uğradığı iddia edilen bir kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.