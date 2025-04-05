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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sapanca Gölü'nde hayalet ağlara takılmış binlerce ölü balık bulundu | Son dakika haberleri

        Sapanca Gölü'nde hayalet ağlara takılmış binlerce ölü balık bulundu

        Sakarya'da ağ atılması yasak olan Sapanca Gölü'nde, balıkçılar tarafından hayalet ağlara takılmış binlerce ölü balık bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 03:53 Güncelleme: 05.04.2025 - 03:53
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        Sapanca Gölü'nde hayalet ağlara takılmış binlerce ölü balık bulundu
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        Sakarya'daki Sapanca Gölü'ne turna avı için botla açılan balıkçılar Güngör Demirci ve Hüseyin Rahmi Ateş, sabah saatlerinde avlanacakları bölgeye gittikleri sırada ölü balıklarla karşılaştı. Balıkçılar, bunun üzerine fark etikleri hayalet ağı çekip, binlerce ölü balık olduğu gördü.

        "ÖLÜ BALIK DİKKATİMİZDEN KAÇMADI"

        DHA'nın haberine göre; ölü balığı merak ederek yaklaştıklarında ağ gördüklerini dile getiren sportif balıkçı Hüseyin Rahmi Ateş, "Ölü balığa yaklaştığımızda bir ağ olduğunu fark ettik ve biraz çektiğimizde ağın üzerinde ölü balıklar olduğunu gördük. Kontrol amaçlı ağı çektiğimizde hayalet ağ olduğunu fark ettik. Daha fazla çektiğimizde ise çok daha fazla ölü balık olduğunu gördük ve balıkların koktuğunu, telef olduğunu fark ettik" dedi.

        "HAYALET AĞ ÇOK ESKİYDİ"

        Sapanca Gölü'nde ağ atmanın yasak olduğunu da dile getiren Ateş, "Ağ atılmanın yasak olduğu bir gölde bizim gördüğümüz ağ, hayalet ağdı. Aynı zamanda da çok eskiden kalma olduğunu fark ettik. Üzerinde kuş vardı, yayın balığı vardı, turna vardı, kızılkanat vardı ve hepsi aşırı derecede çürümüşlerdi. Çok eski olduğunu buradan anladık" ifadelerini kullandı.

        "BİNLERCE ÖLÜ BALIK VARDI"

        Daha sonra birkaç tane hayalet ağ daha tespit ettiklerini söyleyen Ateş, "Çekmiş olduğumuz ağlar yüzlerce metre uzunluğundaydı ve yüzlerce belki binlerce ölü balık vardı. Biz sportif olta balıkçısı olduğumuz için bu duruma kayıtsız kalamadık ve çok üzüldük" dedi.

        Öte yandan balıkçılar, ağ üzerinde bulunan canlı balıkları kurtararak göle geri saldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #sakarya
        #Sapanca Gölü
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