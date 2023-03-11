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Ağtürk, 8 Mart'ta ortaya çıkan yeni tip egzotik suş şap hastalığına ilişkin çalışmaları anlattı.

Şap hastalığının çift tırnaklı hayvanları etkilediğini ve bu hayvanlarda et ve süt verimi açısından kayıplara yol açtığını dile getiren Ağtürk, "Hayvanlarda 41 dereceyi bulan yüksek ateşle seyreden, aynı zamanda ağız, meme ve ayaklarda aftlara, yaralara sebep olan bir hastalıktır. Bu hastalık, çiftçilerimiz için çok büyük bir verim kaybına sebep oluyor." diye konuştu.

Ağtürk, hastalık öncesinde 19 ülkenin oluşturduğu Avrasya Bölgesi Şap Hastalığı Laboratuvarları Ağı (WELNET) sistemine dahil olan ülkelerde alınan örnekler üzerine yeni tip şap virüsüyle ilgili 1 aydır aşı çalışmalarına başladıklarını, acil aşı üretimi prosedürü çerçevesinde 1 milyon aşı ürettiklerini, haftalık olarak da 2,5 milyon aşı üreteceklerini kaydetti.

Çiftçilerden aşılama konusunda azami gayret göstermelerini isteyen Ağtürk, şu ifadeleri kullandı:

"Aşılama sonrası karantina, kordon ve tecrite uymaları gerekiyor. Şap hastalığı insanlara bulaşmamakta. Hayvandan hayvana geçen bir hastalık olup etin tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Hayvan hareketlerinin kısıtlamasında kesimlik hayvanlarımızla ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Sadece burada aşılamaya çok büyük önem göstermeleri gerekiyor. Şimdi çiftçilerimizde şöyle bir algı da var. 'Efendim biz daha önce şapla aşıladık. Fakat hayvanlarımız tekrar hasta oluyor.' Doğrudur. Bu, Kovid-19 sürecinde de oldu. Çünkü virüs mutasyona uğruyor. Yeni egzotik bir suş giriyor. Daha önceki aşımız, daha önce çıkan tiplerle ilgili koruyor. Bu son tiple ilgili de aşımızı ürettik. Sahaya sevk ediyoruz."

Çiftçilerin gelen ekiplere problem çıkarmadan aşılarını yaptırmalarının önemini vurgulayan Ağtürk, "Kendileri için müthiş derecede bir ekonomik kaybın önüne geçecektir. Ondan dolayı aşılama çalışmalarına, ben buradan tekrar tekrar üzerine koyarak söylemek istiyorum ki özen göstersinler." değerlendirmesinde bulundu.

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