Şantaj yaptı, öldürüldü!
Olay, Adana'da meydana geldi. Zoraki sevgililik ısrarı bir gencin mezara, bir babanın hapse girmesine yol açtı. Ayrılmak isteyen sevgilisine şantaj yapan genç, kızımın peşini bırak diyen babaya da aldırmadı. İnatlaşmanın sonu cinayetle bitti.
Giriş: 09.05.2024 - 21:39 Güncelleme: 09.05.2024 - 21:39
Olay, Adana'da meydana geldi.
Zoraki sevgililik ısrarı bir gencin mezara, bir babanın hapse girmesine yol açtı.
Ayrılmak isteyen sevgilisine şantaj yapan genç, kızımın peşini bırak diyen babaya da aldırmadı.
İnatlaşmanın sonu cinayetle bitti.
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