Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraların saat kaçta açıklanacağı ve büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, 19 Ekim 2022 Çarşamba gününün Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...