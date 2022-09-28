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Şans Topu çekilişi ne zaman ve saat kaçta? Şans Topu büyük ikramiyesi ne kadar 28 Eylül 2022?

Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak ve büyük ikramiye ne kadar 28 Eylül 2022?

Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraların saat kaçta açıklanacağı ve büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, 28 Eylül 2022 Çarşamba gününün Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...

28.09.2022 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Şans Topu'nda çekiliş heyecanı bugün bir kez daha nefesleri kesecek. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu için geri sayım başladı. Peki, büyük bir merakla beklenen Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve büyük ikramiye ne kadar? İşte, ayrıntılar...

  • 28 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    28 Eylül Şans Topu çekilişi saat 20:00'de yapılacak.
     

  • ŞANS TOPU BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR 28 EYLÜL 2022?

    Şans Topu'nda günün büyük ikramiyesi 227 bin lira olarak açıklandı.

  • ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

  • ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

    Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

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