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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Akçakale ilçesinde çobanlık yapan bir kızın tecavüze uğradığı" şeklinde yer alan paylamışlar nedeniyle açıklama yapma gerekliliği duyulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırma yapıldığı aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırma sonucunda, bir şüpheli gözaltına alınmış, ancak iddianın asılsız olduğu, şüpheli kişi ile mağdur arasında alacak verecek konusundan kaynaklanan bir sorun yaşandığı anlaşılmıştır. Şüpheli kişi adli makamlar tarafından yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."