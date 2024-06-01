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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

        Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı KAP'a bildirdiği Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Portekizli teknik adam, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 19:32 Güncelleme: 01.06.2024 - 21:14
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        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
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        Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jose Mourinho, flaş bir açıklamada bulundu.

        Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Sky Sports'a konuşan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEK İÇİN SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

        Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hedefl hakkında ise, "Şampiyonlar Ligi'ne katılım zor olacak çünkü Fenerbahçe'ye gidersem 3 ön eleme oynayacağız. Tam 8 futbolcu EURO 2024'te forma giyecekler ve ilk elemelerde oynamayacaklar. Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okuma hoşuma gider. Eğer Fenerbahçe'ye gidersem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.

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        "TELEFONUMDAKİ EN ÜNLÜ KİŞİ F.BAHÇE BAŞKANI"

        Öte yandan dev maçın yorumcusu olan Jose Mourinho, karşılaşma öncesi Rio Ferdinand'ın kendisine sorduğu, "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" sorusuna, "Şu an telefonumdaki en ünlü kişi Fenerbahçe başkanı." şeklinde yanıt verdi.

        "BELKİ YARIN İSTANBUL'A GİDEBİLİRİM"

        Mourinho, "Fenerbahçe'de çalışacak mısın?" sorusuna ise, "Belki yarın bir yolculuğa çıkabilirim." diye cevap verdi.

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